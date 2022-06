Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico e recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Juve, nel mirino Fabian Ruiz

Paul Pogba non è il solo nome per il centrocampo della Vecchia Signora. Infatti oltre alla trattativa per il ritorno del francese, la dirigenza juventina sta lavorando per puntellare la mediana con un altro acquisto che possa comporre un terzetto di grande spessore e qualità.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, in scadenza di contratto con il club partenopeo nel 2023.

Tra le parti non ci sarebbero segnali per un rinnovo contrattuale, e quindi l'ex Betis potrebbe essere ceduto durante questa sessione di Calciomercato, oppure accasarsi a costo zero da gennaio 2023. La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione e potrebbe con un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro anticipare la concorrenza di Real Madrid ed Atletico, molto interessate al calciatore.

Oltre Fabian, i bianconeri starebbero monitorando anche la situazione di un altro calciatore fondamentale per il Napoli, ovvero Kalidou Koulibaly, che come lo spagnolo, è in scadenza di contratto.

La Vecchia Signora potrebbe fiondarsi sul centrale senegalese, in caso di cessione di Matthijs de Ligt che resta nel mirino dei principali top club inglesi.

Juve, Miretti possibile contropartita per Molina

Nahuel Molina resta nei radar della Juventus per puntellare le corsie esterne. L'esterno argentino dopo la grande stagione con la maglia dell'Udinese, è attenzionato dai maggiori top club europei tra cui i bianconeri, che potrebbero salutare Cuadrado e puntare sul terzino friulano.

L'Udinese non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. I bianconeri vorrebbero abbassare la parte cash, inserendo come contropartita qualche calciatore gradito alla società friulana, che sarebbe molto interessata a Miretti, che nell'ultima parte di stagione si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di Allegri.

Difficile che i bianconeri possano inserire nella trattativa il giovane centrocampista italiana, che con Fagioli, dovrebbe far parte della rosa della prossima stagione.

Se per la corsia destra Molina sembrerebbe il favorito, sul versante opposto i bianconeri starebbero sondando la candidatura di Mendy del Real Madrid, che viene valutato tra i 40-50 milioni dal club dei Merengues.