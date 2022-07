Cristiano Ronaldo sembra intenzionato a lasciare il Manchester United in questa sessione estiva del Calciomercato. Il fuoriclasse portoghese vorrebbe giocare in Europa almeno per un'altra stagione, ma al momento alcuni club che si sarebbero informati su di lui avrebbero frenato per l'ostacolo ingaggio.

Cnn Portugal sostiene che per CR7 sia arrivata un'offerta da una squadra dell'Arabia Saudita, pari a circa 250 milioni di euro per due anni. Il campione d'Europa 2016, però, avrebbe già rispedito al mittente la proposta.

CR7 avrebbe detto 'no' ad un biennale da 250 milioni offerto da una squadra saudita

Sembra che nei primi giorni di luglio Cristiano Ronaldo abbia chiesto al Manchester United di lasciarlo partire se fosse arrivata un'offerta economica soddisfacente per lui e per il club. Il campione lusitano per adesso non si è presentato al ritiro estivo dei Red Devils e non è nemmeno partito per la tournée in Thailandia.

In queste ultime ore, Cnn Portugal ha diffuso una nuova indiscrezione di mercato. Pare che un club dell'Arabia Saudita (di cui non è stato fatto il nome) abbia proposto a CR7 250 milioni di euro in due anni e 25 milioni di commissioni al suo procuratore Jorge Mendes. Al Manchester United, invece, sarebbero andati circa 30 milioni.

L'ex Juventus avrebbe già declinato l'offerta. Il suo obiettivo sarebbe quello di militare almeno per un altro anno in un top-club europeo, per poi magari fare ulteriori valutazioni sul suo futuro in un secondo momento.

Manchester United: Ten Hag non vede l'ora di allenare CR7

Nonostante si continui a parlare di un imminente addio, il Manchester United starebbe provando a trattenere Cristiano Ronaldo.

In questi giorni si è esposto per lui anche Erik Ten Hag, nuovo tecnico della formazione inglese.

Durante una conferenza stampa a Bangkok, l'allenatore dei Red Devils ha sottolineato che per lui CR7 fa parte dei suoi piani per la squadra che ha in mente a partire dalla prossima stagione. Inoltre ha aggiunto che al momento non è in vendita e ha rivelato: "Non vedo l'ora di lavorare con lui".

Non ci sarebbero offerte concrete dall'Europa per CR7

La situazione attuale di Cristiano Ronaldo sarebbe piuttosto nebulosa. Ad oggi, infatti, sembra che non siano giunte offerte concrete dai top-club europei per assicurarsi le prestazioni del cinque volte Pallone d'oro. Questi gradirebbe le destinazioni Paris Saint-Germain e Bayern Monaco che, però, per il momento non avrebbero intenzione di ingaggiarlo. Difficile anche che il Chelsea possa muoversi per lui.

Liam Twomey (giornalista inglese che segue da vicino il Chelsea) ha detto che il tecnico dei Blues, Tuchel, non avrebbe dato il benestare ad un'eventuale operazione CR7.

Il giornalista ha poi aggiunto che, se il Manchester United dovesse metterlo in vendita, fisserebbe prezzo di base uguale per tutte le società europee escluse quelle inglesi che, invece, dovrebbero pagare un costo più alto. Qualora ciò accadesse, il Chelsea di certo non penserebbe di fare di Cristiano Ronaldo un suo obiettivo di mercato.