Le ultime due gare di ritorno degli ottavi di finale della Coppa del Brasile sanciscono le qualificazioni del San Paolo e dell'América Mineiro, rispettivamente ai danni del Palmeiras e del Botafogo.

Il sorteggio dei quarti di finale avverrà il 19 luglio. Gli incontri d'andata sono in programma il 27/28 luglio, quelli di ritorno il 17/18 agosto.

San Paolo avanti ai rigori con il Palmeiras: brilla tra i pali l'ex genoano Jandrei

Il San Paolo accede ai quarti di finale della Coppa del Brasile eliminando il Palmeiras. Il Tricolor Paulista, vittorioso per 1-0 nel match d'andata degli ottavi disputato al Morumbi, soccombe in trasferta per 2-1 al ritorno, ma riesce ai calci di rigore a prevalere sui campioni del Sudamerica per 4-3.

La sfida dell'Allianz Parque mantiene fede alle aspettative della vigilia.

Il Palmeiras si rende protagonista di un avvio di gara tramortente. Joaquin Piquerez, servito dalla destra da Gabriel Veron, sblocca il risultato al 10' con una precisa battuta mancina in diagonale. Passano tre minuti e il Verdão raddoppia. Raphael Veiga, inseritosi con prontezza su un invito in verticale di Dudu, trafigge sul primo palo Jandrei. Il San Paolo, sotto nel doppio confronto, si scuote. La compagine diretta da Rogerio Ceni guadagna campo rendendosi pericolosa al 33' con un tentativo al lato da pochi passi di Jonathan Calleri. Il Palmeiras torna a spingere con decisione sul finire del tempo. Al 40' Jandrei si oppone con bravura in uscita a Gabriel Veron lanciato a rete da Raphael Veiga.

Il duello si ripropone al 61' e anche in questa occasione è l'estremo difensore del Tricolor Paulista ad avere la meglio con la preziosa collaborazione di Gabriel Neves. Sugli sviluppi del corner, Jonathan Calleri devia in area con un braccio un fendente di Dudu. L'arbitro, richiamato dal Var, concede la massima punizione ai padroni di casa.

Dopo quasi cinque minuti d'attesa si presenta sul dischetto Raphael Veiga, ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

Il San Paolo, che avrebbe potuto trovarsi sotto di tre reti, si ritrova neanche sessanta secondi più tardi con la possibilità di riequilibrare il discorso qualificazione. Il direttore di gara, che nel primo tempo (27') aveva sorvolato su un sospetto contatto in area ospite tra Dudu e Diego Costa, punisce (dopo aver consultato il Var) un leggero contatto tra Gustavo Gomez e Jonathan Calleri avvenuto all'interno degli ultimi sedici metri del Palmeiras.

Luciano non si lascia sfuggire l'occasione di accorciare le distanze dal dischetto. Nelle battute conclusive Jandrei evita il 3-1 deviando in angolo i tentativi effettuati da Dudu (81') e Gustavo Scarpa (82').

Il passaggio del turno si decide ai calci di rigore. Raphael Veiga non si riscatta. La sua battuta dagli undici metri in apertura di sequenza è neutralizzata da Jandrei. Stessa sorte per Luciano che, a differenza di quanto avvenuto nei tempi regolamentari, si lascia ipnotizzare da Weverton.

Si arriva, dopo le trasformazioni di Gustavo Scarpa, Gustavo Gomez e Joaquin Piquerez da una parte, e di Jonathan Calleri, Nikao e Igor Vinicius dall'altra, al quinto penalty. Jandrei para il rigore di Wesley mentre Weverton non riesce ad opporsi a quello di Igor Gomes.

L'América Mineiro passa anche al Nilton Santos

L'América Mineiro centra la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Brasile aggiudicandosi entrambe le sfide degli ottavi contro il Botafogo.

Il Coelho dopo aver vinto in casa per 3-0 l'incontro d'andata, concede il bis in quello di ritorno disputato al Nilton Santos, imponendosi per 2-0. A sancire il terzo successo nelle ultime quattro gare della formazione diretta da Vagner Mancini sono le reti di Felipe Azevedo (21') da pochi passi su assist di Henrique Almeida e di Pedrinho (62') in contropiede con una precisa conclusione dal limite dell'area.

Coppa del Brasile, i risultati degli ottavi di finale