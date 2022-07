La Juventus, al momento, è una delle squadre italiane più attive sul mercato insieme all'Inter. In questi giorni tiene banco la vicenda relativa al futuro di de Ligt, sul quale ci sarebbe il Bayern Monaco. Torinesi e bavaresi, però, al momento sarebbero ancora piuttosto distanti dal trovare un accordo.

Ad ogni modo, qualora si dovesse concretizzare la cessione di de Ligt, la Juventus avrebbe messo nel mirino, come eventuali sostituti, Pau Torres (Villarreal) e Nikola Milenkovic (Fiorentina). I bianconeri non starebbero perdendo di vista Gleison Bremer, sul quale l'Inter sarebbe in vantaggio, ma starebbe faticando a trovare l'intesa col Torino.

Si parla di Bayern Monaco per de Ligt

In casa Juventus il mercato molto probabilmente dipenderà dal futuro di de Ligt. Detto dell'interesse del Bayern Monaco, sembra che i dirigenti bianconeri stiano comunque preparando una strategia per convincere il difensore olandese a restare a Torino. L'intenzione sarebbe quella di proporgli il rinnovo del contratto (in scadenza nel giugno del 2024) di un altro anno e la riduzione della clausola di rescissione.

La prima offerta formulata dal Bayern Monaco sarebbe già stata respinta dalla Juventus. I 60 milioni di euro più 10 di bonus messi sul piatto dal club tedesco non avrebbero convinto i vertici bianconeri. La richiesta juventina, infatti, sarebbe di almeno 80-90 milioni.

Dunque si sarebbe in attesa di un eventuale rilancio da parte dei bavaresi.

In caso di addio di de Ligt, la Juventus potrebbe virare su Pau Torres o Milenkovic. Il primo avrebbe una valutazione piuttosto alta, poiché il Villarreal vorrebbe incassare 50 milioni di euro per cederlo. Potrebbe essere più semplice, invece, arrivare al centrale serbo della Fiorentina, il cui contratto con la Viola scadrà nel giugno del 2023.

Per questo motivo, i gigliati potrebbero anche accontentarsi di una somma vicina ai 20 milioni.

Il punto su Zaniolo e il vice-Vlahovic

La Juventus, oltre alla difesa, starebbe sondando il mercato per rinforzarsi anche in altri settori. Nicolò Zaniolo sarebbe uno dei principali obiettivi. Pare che la Roma sia disposta a rivedere leggermente al ribasso le sue pretese iniziali (50 milioni).

Finora la società giallorossa non avrebbe ricevuto alcuna offerta concreta da Torino.

Ad ogni modo, la sensazione è che ci si possa accordare sulla base di un prestito oneroso da 10-15 milioni di euro, più diritto (o obbligo) di riscato fissato intorno ai 30-35 milioni.

A centrocampo, invece, si starebbe pensando ad un regista come Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Tuttavia, prima di andare all'assalto del 28enne argentino, la Juventus dovrebbe vendere qualche esubero come Arthur o Ramsey.

Volti nuovi potrebbero esserci anche nel reparto offensivo, soprattutto dopo le partenze di Dybala, Bernardeschi e Morata. Dusan Vlahovic al momento è l'unica punta in rosa, e di conseguenza si starebbe cercando un suo vice.

Non sarebbe da escludere il terzo ritorno di Morata che, rientrato dal prestito all'Atletico Madrid, avrebbe riaperto i contatti con i dirigenti juventini.

Allegri avrebbe poi manifestato il suo gradimento per Arnautovic del Bologna, centravanti che avrebbe le caratteristiche giuste per far rifiatare Vlahovic nel corso della stagione.