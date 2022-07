Il Flamengo si garantisce il passaggio ai quarti di finale della Coppa del Brasile a spese dell’Atlético Mineiro: la formazione diretta da Dorival Junior, sconfitta in trasferta per 2-1 nella gara d’andata, ribalta a proprio favore il discorso qualificazione prevalendo sui rivali per 2-0 nel match di ritorno disputato al “Maracanã” davanti a quasi 70.000 spettatori. A garantire il successo ai rossoneri, padroni del campo sin dalle prime battute di gioco, è una doppietta del ventottenne centrocampista uruguaiano Giorgian de Arrascaeta (46’ primo tempo e 20’ della ripresa) ottimamente assistito in entrambe le circostanze dall’ex viola Pedro.

Il Flamengo annuncia l’arrivo di Vidal e la cessione di Arão

Al termine dell’incontro il Flamengo ha annunciato l’arrivo di Arturo Vidal. Il 35enne centrocampista cileno, reduce da due stagioni con l’Inter, ha firmato un contratto che lo unirà al “Mengao” sino a dicembre del 2023. Vidal è il secondo giocatore ad approdare al Flamengo in questa finestra di Calciomercato. Il club brasiliano si era, infatti, già assicurato dai portoghesi del Benfica le prestazioni della 26enne ala sinistra Everton Soares. Sul fronte partenze si registrano due addii di rilievo. Il 26enne trequartista Andreas Pereira che era in prestito dal Manchester United militerà nella prossima stagione nel Fulham mentre il ventinovenne mediano Willian Arão, dopo sei anni e mezzo in maglia rossonera, giocherà in Turchia con i colori del Fenerbahçe.

Atlético-GO, Corinthians e Fortaleza avanzano ai quarti

Oltre al Flamengo, si guadagnano l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Brasile anche Atlético Goianiense, Corinthians e Fortaleza. Il Dragão, dopo il pareggio interno a reti bianche conseguito nel derby d’andata contro il Goiás, consegue al “Serrinha” una perentoria affermazione per 3-0 in virtù dei gol messi a segno da Jorginho (41’), Wellington Rato (53’) e Marlon Freitas (65’).

Ininfluenti ai fini della qualificazione si rivelano i ko esterni per 1-0 subiti da Corinthians e Fortaleza nei rispettivi return match degli ottavi di finale disputati contro Santos e Ceará. Il Timão amministra senza particolari problemi il largo successo casalingo per 4-0 conseguito alla "Neo Quimica Arena" soccombendo al "Vila Belmiro" soltanto a seguito del penalty trasformato a metà ripresa da Marcos Leonardo.

Soffre decisamente di più il Fortaleza nonostante l’affermazione per 2-0 riportata nella prima partita. Vina, autore al 61’ dell’inutile gol vittoria per il Ceará, va, infatti, vicinissimo a pareggiare le sorti del doppio confronto colpendo una traversa a pochi istanti dal termine. Il quadro delle squadre rimaste in corsa per la conquista del trofeo che già annoverava Athletico Paranaense e Fluminense si completerà stanotte con la disputa degli ultimi due incontri di ritorno degli ottavi di finale. Palmeiras e Botafogo cercheranno di fronte ai loro tifosi di ribaltare le sconfitte patite in trasferta rispettivamente contro San Paolo (0-1) e América Mineiro (0-3).

Coppa del Brasile, i risultati degli ottavi di finale

Corinthians vs Santos 4-0 (andata); 0-1 (ritorno)

San Paolo vs Palmeiras 1-0 (andata); 15 luglio il ritorno

Bahia vs Athletico Paranaense 1-2 (andata); 1-2 (ritorno)

Atlético Goianiense vs Goiás 0-0 (andata); 3-0 (ritorno)

Fortaleza vs Ceará 2-0 (andata); 0-1 (ritorno)

Fluminense vs Cruzeiro 2-1 (andata); 3-0 (ritorno)

América Mineiro vs Botafogo 3-0 (andata); 15 luglio il ritorno

Atlético Mineiro vs Flamengo 2-1 (andata); 0-2 (ritorno)

Il sorteggio dei quarti di finale della Coppa del Brasile avverrà il 19 luglio. Le gare d'andata si disputeranno il 27/28 luglio, quelle di ritorno il 17/18 agosto.