Paulo Dybala avrebbe detto sì all'Inter: lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui uno dei grandi problemi relativi all'approdo dell'argentino a Milano sarebbe stato risolto, ovvero quello relativo all'accordo sull'ingaggio. L'altro grande ostacolo da superare, per l'Inter, sarebbe quello di liberarsi di alcuni esuberi in rosa, ovviamente in riferimento al settore offensivo. Sanchez sarebbe quasi certo dell'addio, Inzaghi dovrà invece capire chi tra Correa e Dzeko sarà più utile nel corso della prossima stagione. Quest'aspetto potrebbe anche dipendere dalle eventuali offerte che arriveranno per i due calciatori nerazzurri.

Dybala-Inter: le possibili cifre dell'affare

Stando a quanto riportano le indiscrezioni, gli uomini dell'Inter avrebbero incontrato lo staff di Dybala, guidato da Jorge Antun. Quest'ultimo e i vertici della dirigenza nerazzurra avrebbero trovato l'intesa. In sintesi sarebbero state accolte le richieste dell'Inter, che al massimo può spingersi fino a 5 milioni di euro per l'ingaggio, in aggiunta a un ulteriore milione di euro al raggiungimento di determinate presenze durante la prossima stagione. Per arrivare al bonus, l'argentino dovrebbe giocare almeno il 50% delle partite stagionali.

Queste condizioni sarebbero state accolte dall'argentino e dal suo staff, con Dybala che ormai da qualche giorno è senza squadra.

Forse anche questo avrebbe spinto il giocatore a pensare a un ingaggio inferiore rispetto a quello sperato per giocare in una formazione che comunque lotterà per lo scudetto.

L'Inter e le cessioni prima di ingaggiare Dybala

Secondo sempre le stesse indiscrezioni giornalistiche, ci sarebbe un ulteriore problema da risolvere prima di chiudere ufficialmente l'affare: dovrebbero essere ceduti due tra Sanchez, Correa e Dzeko.

I tre hanno abbastanza mercato, con il cileno certo ormai della partenza, ma ancora senza una chiara destinazione. Inzaghi dovrà poi decidere quale giocatore tra Correa e Dzeko tenere. Per questioni puramente anagrafiche potrebbe essere tenuto in rosa il primo, che però non ha convinto molto durante la stagione disputata con la maglia con la maglia nerazzurra.

Dzeko garantisce più gol, ma ha anche anni sulle spalle e cederlo ora potrebbe dare l'opportunità all'Inter di monetizzare di più rispetto a una sua cessione nel corso della prossima stagione. In attesa di scoprire chi dei due verrà ceduto, ciò che sembra certo è che Dybala sarebbe stanco della sua situazione di mercato e del mancato ritorno a Torino per allenarsi.