La Juventus nelle ultime settimane sta definendo diversi acquisti per il Calciomercato estivo.

In particolare da giorni circola l'indiscrezione di una trattativa in corso per Nicolò Zaniolo, il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024. Il giocatore potrebbe trasferirsi alla Juventus, squadra che peraltro ha sempre tifato da quando era bambino. Ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. Manca però un accordo fra le due società, la Roma lo valuta circa 50-60 milioni di euro, una somma considerata notevole dalla Juventus. Le due società potrebbero definire anche un prestito oneroso a circa 20 milioni di euro con riscatto in diverse stagioni.

Nelle ultime ore, inoltre, si parla anche del possibile inserimento di contropartite tecniche che potrebbero interessare alla Roma.

Nei giorni scorsi sono circolati i nomi di Arthur Melo e di Cuadrado, a questi si sarebbe ora aggiunto un altro giocatore: Denis Zakaria, che piace molto al tecnico della Roma Mourinho e che è arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio. Lo svizzero peraltro non ha avuto modo di dimostrare nella maniera ideale le sue qualità a Torino, considerando che è stato infortunato per diverse settimane. Ora potrebbe essere offerto alla Roma con l'aggiunta di 20 milioni di euro per arrivare a Zaniolo.

Possibile offerta della Juventus da 20 milioni di euro più Zakaria per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Denis Zakaria più 20 milioni di euro per l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista svizzero piace alla Roma già dallo scorso anno e potrebbe essere offerto dalla società bianconera per diminuire l'esborso economico in contanti per Zaniolo.

Si valuterebbe anche la possibilità che le due società che trovino un'intesa economica con un pagamento in diverse stagioni: la Juventus pagherebbe 20 milioni di euro subito per il prestito con un riscatto a circa 40 milioni di euro erogabili in diverse stagioni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche all'acquisto di un vice Vlahovic, oltre a quello di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco.

Nel primo caso il preferito sarebbe Alvaro Morata, lo spagnolo potrebbe ritornare a Torino con l'Atletico Madrid che potrebbe cederlo in prestito con riscatto in diverse stagioni.

Per quanto riguarda il centrocampo invece piace Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023.