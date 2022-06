L'Inter starebbe lavorando già incessantemente per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, quando si darà la caccia allo scudetto, che sarebbe il ventesimo della propria storia e varrebbe la famigerata seconda stella. La società nerazzurra si sta muovendo sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Sul fronte acquisti l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sta pensando di formare un tridente stellare, visto che gli occhi sarebbero finiti sia su Paulo Dybala che Romelu Lukaku, che si aggiungerebbero a Lautaro Martinez, considerato incedibile a meno di offerte superiori ai 100 milioni di euro.

L'Inter sogna Lukaku e Dybala

Il sogno dell'Inter e in particolare Giuseppe Marotta è quello di comporre la Lu-La-Dy, il tridente d'attacco formato da Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Affare non semplice, soprattutto per quanto riguarda il centravanti belga, ma nelle ultime ore c'è stata anche l'apertura del Chelsea a discutere del suo ritorno a Milano, nonostante il pesante investimento fatto un anno fa, sui 115 milioni di euro.

I Blues avrebbero aperto alla cessione con la formula del prestito, l'unica che potrebbe portare Big Rom a Milano. Il giocatore ha già fatto un passo importante, dicendosi disposto a dimezzarsi l'attuale ingaggio da 15 a 7 milioni di euro netti a stagione che, grazie al decreto crescita, peserebbero per poco più di 10 milioni sulle casse nerazzurre.

Il club inglese, però, non vorrebbe cedere Lukaku con la formula del prestito gratuito, bensì vorrebbe recuperare la quota di ammortamento, superiore ai 20 milioni di euro. L'Inter non ha chiuso le porte a questa ipotesi ma vorrebbe abbassare la quota del prestito, mettendo De Vrij nell'affare, che piace al Chelsea, con un conguaglio di 10 milioni a favore dei nerazzurri.

Sul fronte Paulo Dybala, invece, sembra tutto definito con la Joya che dovrebbe firmare un contratto triennale, fino a giugno 2025, con opzione per il quarto anno a 7 milioni di euro netti a stagione.

Come formare il tridente

Non sarà semplice per l'Inter riuscire a formare questo tridente senza cessioni pesanti. I dirigenti sono già al lavoro sul fronte cessioni e ci sono alcune trattative ben avviate.

Una di queste porterebbe Stefano Sensi al Monza per 10 milioni di euro, ma occhio anche a Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni, e sempre nel mirino del club di Berlusconi. Affare complessivo da quasi 40 milioni di euro se si comprendono i cartellini di Di Gregorio, già riscattato per 4 milioni, e Pirola.

In uscita c'è anche Gagliardini, che potrebbe finire al Torino nell'affare Bremer, mentre Sebastiano Esposito valutato 8 milioni, potrebbe finire all'Empoli nell'ottica dell'affare Asllani. Operazioni che farebbero anche realizzare plusvalenze e comporterebbero un esborso minimo.