Inter e Milan sono al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nerazzurri potrebbero pensare al terzino Emerson Palmieri che sarebbe in uscita dal Chelsea. I rossoneri vorrebbero Moise Kean per l'attacco del futuro. Dal Manchester City potrebbero essere stanziati circa 155 milioni di euro per tentare l'affondo su Alessandro Bastoni e Rafael Leao.

Il Chelsea offrirebbe l'esubero Emerson Palmieri

La società presieduta dagli Zhang potrebbe pensare al terzino ex Roma, ritornato a Londra dopo il prestito della scorsa stagione nel Lione.

Il suo contratto scade nel 2023 e potrebbe essere un'operazione low cost da circa 8 milioni di euro. Andrebbe a rinforzare la corsia di sinistra dove Robin Gosens dovrebbe essere il titolare. Il tedesco è finito ai box per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e potrebbe non essere disponibile per la sfida, amichevole, in programma contro il Lens. L'ex Atalanta viene da un lungo infortunio e Simone Inzaghi potrebbe richiedere un altro esterno da alternare in quel preciso ruolo. Emerson Palmieri sarebbe stato per molto tempo seguito da Napoli e Juve,

Moise Kean investimento per Pioli

Il Milan avrebbe intenzione di rinforzare l'attacco visto che Olivier Giroud ha soltanto un altro anno di contratto.

I rossoneri hanno ingaggiato da poche settimane l'ex Liverpool Divock Origi ma starebbero già pensando al futuro. Il nome sarebbe quello di Moise Kean che la Juventus dovrebbe riscattare dall'Everton. La valutazione del centravanti ex Verona sarebbe di circa 30 milioni di euro ma la cifra potrebbe abbassarsi visto che non ha vissuto una stagione entusiasmante con i bianconeri.

Guardiola vorrebbe Rafael Leao e Bastoni

Il Manchester City sarebbe interessata a due big di Inter e Milan. Si tratterebbe di Alessandro Bastoni e Rafael Leao. Pep Guardiola li segue da moltissimo tempo e li vorrebbe inserire nel suo progetto tecnico per le spiccate doti tecniche che possiedono. La squadra inglese sarebbe dunque pronta a sborsare circa 155 milioni di euro per entrambi.

90 milioni di euro verrebbero proposti ai rossoneri per il cartellino del portoghese che dovrebbe discutere del possibile rinnovo. All'Inter dovrebbero essere invece proposti circa 65 milioni di euro. I nerazzurri, se non dovessero concretizzare la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain, potrebbero pensare di intavolare una trattativa anche se il tecnico, Simone Inzaghi, è stato molto chiaro sulla permanenza del difensore. Marotta e Piero Ausilio seguirebbero sempre Milenkovic della Fiorentina.