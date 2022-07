La Juventus sta lavorando in questi giorni alla Continassa in previsione di una stagione 2022-2023 che dovrà essere quella riscatto rispetto. La società bianconera è pronta a sostenere il lavoro di Massimiliano Allegri garantendogli rinforzi importanti, l'esempio sono gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba, che come dichiarato dal tecnico incrementano la qualità della rosa bianconera. C'è però da tenere conto anche delle cessioni, una a sorpresa almeno fino a qualche settimana fa. Ci si riferisce evidentemente alla possibile partenza di Matthijs de Ligt: il difensore dopo tre stagioni è pronto ad una nuova esperienza professionale.

Si era parlato di un trasferimento al Chelsea ma attualmente è il Bayern Monaco la società che sembra più interessata al difensore. La distanza fra offerta e richiesta della Juventus è evidente, da una parte la società tedesca vorrebbe spendere 60 milioni di euro con l'aggiunta di bonus, dall'altra i bianconeri vorrebbero guadagnare almeno 90 milioni di euro. Di certo il giocatore vorrebbe trasferirsi in Germania a tal punto che secondo la stampa tedesca sarebbe pronto a diminuire il suo attuale ingaggio da 10 milioni di euro a stagione più bonus a 8 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato il Bayern Monaco vorrebbe cercare di definire l'acquisto di Matthijs de Ligt entro il 18 luglio, prima della partenza dei tedeschi per la tournée negli Stati Uniti.

Il difensore de Ligt potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco prima del 18 luglio

Il difensore sarebbe pronto a trasferirsi al Bayern Monaco, lo dimostrerebbe il fatto che potrebbe guadagnare di meno nella società tedesca. Attualmente l'ingaggio del giocatore alla Juventus è di 10 milioni di euro più 2 di bonus, al Bayern Monaco potrebbe guadagnare 8 milioni di euro a stagione. Sarebbe anche un modo per agevolare l'intesa economica fra società tedesca e la Juventus per la valutazione del cartellino del giocatore.

Una volta definita la cessione di de Ligt, la Juventus potrebbe acquistare uno o due difensori centrali oltre a Nicolò Zaniolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due difensori centrali in caso di cessione di Matthijs de Ligt. Piacciono Pau Torres del Villareal e Bremer del Torino. Come già sottolineato potrebbe arrivare anche Nicolò Zaniolo. La società bianconera avrebbe già un'intesa economica con il giocatore per un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione più 1,5 milioni di euro di bonus.