La Juventus è attesa da settimane importanti anche per quanto riguarda le cessioni. L'esigenza non è solo quella di migliorare una rosa che ha mostrato problemi evidenti nell'impostazione di gioco ma anche quella di alleggerirla per agevolare l'arrivo di rinforzi di qualità. Proprio il centrocampo è il settore che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, considerando anche il fatto che almeno due giocatori non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi si trova sicuramente Arthur Melo, arrivato nell'estate 2020 dal Barcellona nello scambio di mercato che ha portato Miralem Pjanic nella società spagnola.

La Juventus ha aggiunto anche 20 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori. Difficile una cessione a titolo definitivo per il giocatore, anche perché la Juventus dovrebbe venderlo almeno a 40 milioni di euro per motivi di bilancio. Possibile un prestito, a tal riguardo potrebbe ritornare al Barcellona o eventualmente trasferirsi all'Arsenal. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Aaron Ramsey. Per il gallese si parla di rescissione consensuale e di un possibile trasferimento al Monza. Se così sarà la Juventus potrebbe acquistare come rinforzo a centrocampo Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni.

La Juventus potrebbe acquistare Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando le cessioni di almeno due giocatori a centrocampo. Si parla di Arthur Melo che piace a Barcellona e Arsenal, e di Aaron Ramsey, che potrebbe rescindere il contratto. La Juventus gli avrebbe offerto come indennizzo circa 2 milioni di euro, il gallese vorrebbe almeno 4 milioni di euro.

Se si dovesse concretizzare la rescissione consensuale Ramsey potrebbe trasferirsi al Monza. Due possibili partenze che potrebbero agevolare l'arrivo di un rinforzo a centrocampo. La società bianconera vorrebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare. Piace Leandro Paredes, con l'argentino che è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain e ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni.

A Torino ritroverebbe l'amico e il compagno in nazionale argentina Angel Di Maria. Ma la Juventus sta lavorando anche per rinforzare il settore avanzato. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40-45 milioni di euro. Come vice Vlahovic potrebbe arrivare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, in prestito con riscatto pagato in diverse stagione.