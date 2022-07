Inter e Milan lavorano in maniera molto attiva sul fronte mercato per rendere le rose dei rispettivi allenatori competitive in vista della prossima stagione calcistica. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero accelerato le trattative con il Monza per la cessione di Andrea Pinamonti e potrebbero decidere di confermare in rosa Milan Skriniar, nonostante l'interesse del Paris Saint Germain. I rossoneri, invece, sarebbero interessati a potenziare notevolmente il reparto offensivo e starebbero valutando la possibilità di ingaggiare Luis Suarez.

Pinamonti sarebbe vicino al Monza

Andrea Pinamonti sarebbe ad un passo dal trasferimento al Monza. L'ex Frosinone potrebbe cambiare casacca nelle prossime ore dopo che il club brianzolo avrebbe deciso di versare nelle casse della società presieduta dagli Zhang circa 20 milioni di euro. L'Inter, però, potrà riscattare l'attaccante in un secondo momento ma dovrà riconoscere al Monza una cifra che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. L'addio del centravanti potrebbe spianare la strada a Paulo Dybala, che avrebbe preso ancora tempo dopo l'accordo verbale che avrebbe con l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta. L'ex Juventus interesserebbe a club come Napoli e Roma, ma avrebbe deciso di sposare il progetto di Inzaghi.

Skriniar potrebbe restare, De Vrij piacerebbe al Napoli

L'Inter, inoltre, potrebbe decidere di confermare in rosa Milan Skriniar se il Paris Saint Germain non dovesse alzare l'offerta. I nerazzurri vorrebbero circa 70 milioni di euro, cifra che ancora non sarebbe stata proposta dai transalpini. I dirigenti milanesi potrebbero però pensare alla cessione di Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che sarebbe finito nel mirino del Napoli di Luciano Spalletti dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea.

La valutazione dell'olandese sarebbe di circa 20 milioni di euro. I nerazzurri sarebbero poi molto vicini all'acquisizione del cartellino di Gleison Bremer del Torino che dovrebbe arrivare alla Pinetina per circa 30 milioni di euro.

Monza e Milan pronte a sfidarsi per Luis Suarez

Il Milan starebbe lavorando al colpo in attacco e potrebbe decidere di accelerare i contatti per portare in Italia Luis Suarez.

L'ex Barcellona è attualmente svincolato e piacerebbe anche al Monza di Silvio Berlusconi. I rossoneri avrebbero pensato di mettere sul piatto un contratto da circa 4 milioni di euro più alcuni bonus legati ai diritti di immagine. L'uruguaiano andrebbe a condividere il reparto con Zlatan Ibrahimovic (che dovrebbe rinnovare il contratto), Olivier Giroud e Divock Origi.