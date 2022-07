La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Dopo gli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria, è tempo anche di cessioni. A tal riguardo, si lavora alla partenza di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è vicino al Bayern Monaco, anche se attualmente sembra esserci distanza fra offerta della società tedesca e richieste della Juventus. La società bianconera vorrebbe almeno 90 milioni di euro, somma che sarebbe investita su uno o due difensori centrali. A tal riguardo ha parlato Paolo Bargiggia, sottolineando come il preferito della Juventus per la difesa, dopo che Koulibaly sembra aver deciso di trasferirsi al Chelsea, sarebbe Bremer del Torino.

Secondo il giornalista sportivo, Allegri preferirebbe l'acquisto del brasiliano a quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Attualmente la Juventus sarebbe in vantaggio rispetto all'Inter per la modalità di pagamento, in quanto i bianconeri con la cessione di de Ligt pagherebbero nell'immediato il cartellino del brasiliano. L'Inter acquisterebbe Bremer in prestito con obbligo di riscatto. A proposito della partenza di de Ligt, secondo Bargiggia si concretizzerà, con il Bayern Monaco come prima società interessata, seguita da Chelsea e Manchester United.

La Juventus potrebbe acquistare Bremer, sarebbe in vantaggio sull'Inter

'Su Bremer del Torino c’è un ritorno importante della Juventus. Allegri, fra il brasiliano e Milenkovic, preferisce il centrale granata'.

Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento al possibile acquisto della società bianconera per la difesa. La Juventus, in questo momento, sarebbe in vantaggio sull'Inter, secondo il giornalista sportivo, soprattutto se dovesse arrivare una somma importante dalla cessione di de Ligt. A tal riguardo, attualmente ci sarebbe distanza fra Bayern Monaco e la Juventus.

Bargiggia ha aggiunto che il trasferimento in Germania di de Ligt potrebbe definirsi sulla base di 80 milioni di euro. Una somma che la Juventus potrebbe utilizzare per l'acquisto di Bremer ed eventualmente di un altro difensore centrale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Bremer per la difesa. Le ultime notizie di mercato confermano anche del possibile arrivo di Pau Torres, difensore spagnolo classe 1997 del Villareal.

Possibile il suo arrivo per circa 50 milioni di euro, magari con un pagamento in diverse stagioni. Per quanto riguarda il centrocampo, la società bianconera starebbe valutando il giocatore del Paris Saint Germain Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2023 e con una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, anche se si parla di un prezzo di circa 35 milioni di euro definito dalla società francese.