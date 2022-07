In queste settimane la Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per i vari reparti. In particolare per l'attacco la società vorrebbe un "vice Vlahovic", ossia un giocatore che possa sostituirlo in diversi match ma che sappia anche giocare in coppia con lui in altre occasioni.

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la Juve voglia investire su un giocatore di esperienza, senza però andare ad appesantire in maniera eccessiva il bilancio societario. In particolare nelle ultime ore arrivano conferme sul fatto che Alvaro Morata, ritornato all'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte della Juventus, potrebbe lasciare i Colchoneros in quanto il tecnico Simeone non lo riterrebbe un titolare.

Per questo la sua partenza sembra una possibilità concreta, anche in considerazione del fatto che l'attaccante vuole giocare titolare per poi essere protagonista in autunno al mondiale in Qatar con la nazionale spagnola.

L'attaccante Morata potrebbe ritornare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe far ritorno a Torino, considerando che l'Atletico Madrid sarebbe pronto a lasciarlo partire. La società bianconera avrebbe voluto riscattarlo a giugno, ma i 30 milioni di euro stabiliti per il suo cartellino non hanno agevolato l'acquisto a titolo definitivo da parte della Juventus.

Morata in questo momento non avrebbe particolari corteggiatori sul mercato, a gennaio si parlava dell'interesse del Barcellona ma attualmente la società catalana starebbe lavorando all'acquisto di Robert Lewandowski e ha già una certa abbondanza nel settore avanzato.

La possibilità di un ritorno di Alvaro Morata a Torino potrebbe diventare concreta soprattutto se l'Atletico Madrid decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il possibile affare Morata

La Juventus potrebbe prelevare Morata in prestito con diritto di riscatto, magari con un pagamento dilazionato in diverse stagioni.

In questo modo la società bianconera non andrebbe ad appesantire eccessivamente il bilancio societario di questa stagione.

In particolare Allegri gradirebbe il ritorno dello spagnolo perché può giocare non solo come punta centrale, ma anche sulla fascia, come peraltro già dimostrato nella seconda parte di stagione 2021-2022 con la squadra bianconera.