L'Inter è stata sicuramente grande protagonista di queste prime battute di mercato ma non sembra essersi fermata. La società nerazzurra, infatti, è alla ricerca di rinforzi in difesa dopo l'addio di Andrea Ranocchia, andato in scadenza di contratto, e quello probabile di uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Per questo motivo il club meneghino è alla ricerca di due innesti e, oltre a Gleison Bremer, si punta a un altro rinforzo. Si è parlato molto di Nikola Milenkovic, ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota anche il nome di Marash Kumbulla.

Il centrale albanese non è ritenuto intoccabile dalla Roma e potrebbe anche essere ceduto. Sul giocatore c'è da segnalare anche l'interesse del Torino, che vorrebbe il giocatore per sostituire proprio Bremer, che sembrerebbe essere promesso sposo della società nerazzurra.

Inter su Kumbulla

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Oltre Andrea Ranocchia, già accasatosi al Monza, potrebbe andare via uno tra Milan Skriniar, su cui c'è il forte interesse del Paris Saint Germain, e Stefan De Vrij, nel mirino dei club di Premier League, su tutti il Manchester United di Ten Hag.

L'obiettivo numero uno resta Gleison Bremer, ma oltre al centrale brasiliano la società nerazzurra ha sondato altre piste in aggiunta.

Si è parlato di Nikola Milenkovic, su cui però c'è una forte concorrenza visto che su di lui ci sono anche Napoli, Milan e Juventus, e per questo il club si sta guardando intorno. L'ultimo nome finito sul taccuino sarebbe quello di Marash Kumbulla, che non è ritenuto incedibile dalla Roma. José Mourinho lo ha relegato spesso in panchina nella scorsa stagione, avendo giocato soltanto diciassette partite in campionato.

Il classe 2000, però, si adatterebbe bene nello scacchiere tattico di Inzaghi, essendo abituato a giocare in una difesa a tre.

La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma il club meneghino sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra inferiore, magari abbassata con una contropartita tecnica.

La proposta del Torino

Anche il Torino ha manifestato il proprio interesse per Marash Kumbulla. Il difensore albanese, infatti, è stato individuato come possibile erede proprio di Bremer, che sembra vicino all'Inter. La valutazione resta la stessa, intorno ai 15 milioni, ma gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero facilitare l'affare. Il Toro potrebbe superare l'Inter nella corsa al giocatore avvicinandosi a quota 20 milioni proponendo un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni o, in alternativa, mettere sul piatto il cartellino di Singo, per uno scambio alla pari.