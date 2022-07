Uno dei giocatori che è al centro dei rumors di mercato questa estate è sicuramente Gleison Bremer. Il centrale brasiliano non ha nascosto la propria volontà di lasciare il Torino per giocare in una squadra che disputerà la prossima Champions League. A muoversi in anticipo su tutti è stata sicuramente l'Inter, che è alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Andrà via uno tra Stefan De Vrij e Milan Skriniar, e per questo motivo la società nerazzurra si è mossa sul difensore granata, anche se non manca la concorrenza visto che si sono mosse su di lui anche la Juventus e alcuni club stranieri.

Proprio alla luce dell'interesse di queste società, il club meneghino ha deciso di accelerare incontrando il Torino.

L'Inter incontra il Torino

L'Inter ha deciso di accelerare in queste ore per cercare di chiudere quanto prima la pratica Gleison Bremer. Stando a quanto riportato da FcInter1908, infatti, ci sarebbe stato un incontro in questi giorni con il Torino per cercare di trovare la quadra. La società nerazzurra non vuole rischiare la beffa, dato che anche la Juventus starebbe pensando a lui in caso di addio di Matthijs De Ligt. Nell'incontro avuto, è stato ribadito l'impegno a portare il giocatore a Milano, anche se resta da trovare l'accordo dal punto di vista economico.

Il difensore brasiliano è stato individuato come il rinforzo perfetto per la difesa nerazzurra, a prescindere che ad uscire sia Milan Skriniar o Stefan De Vrij.

Il maggiore indiziato è il centrale slovacco, per cui si attende il rilancio del Paris Saint Germain per arrivare ai 70 milioni di euro più bonus richiesti da Ausilio e Marotta. Qualora Skriniar dovesse restare, a partire sarà l'olandese, che piace sempre in Premier League, in particolar modo al Manchester United. Bremer, infatti, può andare a ricoprire sia il ruolo di braccetto di destra, sia di centrale della difesa a tre.

Le possibili cifre dell'affare

Inter e Torino sono pronte a entrare nel vivo della trattativa per Gleison Bremer. La società nerazzurra non vorrebbe andare oltre un investimento complessivo da 30 milioni di euro, ma i granata avrebbero chiesto il cartellino del giovane Cesare Casadei, talento della Primavera nerazzurra di cui il club meneghino non vorrebbe privarsene.

C'è un altro nome che, però, potrebbe entrare nell'affare a titolo definitivo: si tratta di Lorenzo Pirola, che piace molto anche alla Salernitana ma non c'è ancora l'intesa per il suo trasferimento a Salerno. La sua valutazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro, con l'Inter che potrebbe mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Pirola, mentre Casadei potrebbe essere proposto soltanto con la formula del prestito secco.