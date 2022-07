Uno dei nomi più chiacchierati sul mercato questa estate è quello di Paulo Dybala, su cui si è mosso con largo anticipo l'Inter. La Joya è andato in scadenza di contratto con la Juventus, dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo. Per questo motivo rappresenta un'occasione ghiotta a parametro zero e non è un caso che altre società abbiano fatto dei sondaggi in questi settimane. Dalla Roma al Napoli, passando per il Milan, tutti hanno chiesto informazioni all'entourage dell'argentino.

Il suo approdo all'Inter, però, sarebbe ora più vicino, forte anche del rapporto che c'è con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Dybala sarebbe molto vicino all'Inter

Sembra mancare sempre meno per l'approdo di Paulo Dybala all'Inter. La Joya a Milano ha un estimatore importante come l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che lo portò alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

Nonostante i dubbi sulla tenuta fisica, l'argentino ha giocato con discreta continuità raccogliendo 29 presenze in campionato, mettendo a segno anche 10 reti e collezionando cinque assist. Proprio per questo è pronto a mettersi in gioco accettando le cifre messe sul piatto e, soprattutto, i bonus proposti dalla società nerazzurra, che avrebbe offerto al suo entourage un quadriennale a 5,5 milioni di euro a stagione più bonus legati a gol e presenze.

L'arrivo del classe 1993 a Milano può essere sbloccato soprattutto dalla partenza dei due cileni, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Il primo è a un passo dal Flamengo, con il club meneghino che pagherà anche un indennizzo da quasi 4 milioni di euro per rescindere il contratto ma anche il secondo sembra finito nel mirino del club rossonero, che potrebbe garantire uno stipendio vicino a quello percepito attualmente a Milano.

Anche nel caso del "Nino Maravilla", molto probabilmente, sarà necessaria una buonuscita per risolvere il contratto.

Si avvicina Dybala

A dare l'annuncio di un Paulo Dybala sempre più vicino all'Inter ci ha pensato direttamente Tyc Sports, direttamente dall'Argentina. Nel parlare dell'addio di Alexis Sanchez, infatti, si dice come il giocatore rischi di trovare ancora meno spazio rispetto all'anno scorso alla luce dell'approdo di Romelu Lukaku, in prestito oneroso dal Chelsea, e dal probabile arrivo dell'argentino Dybala.

Un affare, dunque, in dirittura di arrivo che potrebbe essere definito già entro la fine di questa settimana, in modo da permettere al classe 1993 di aggregarsi subito al ritiro della squadra nerazzurra, al servizio di Simone Inzaghi, subito dopo le vacanze, con la prima amichevole in programma con il Lugano il 12 luglio alle ore 18:30.