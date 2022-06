La prossima stagione l'Inter darà l'assalto allo scudetto, ritenuto obiettivo principale: peraltro vorrebbe dire seconda stella essendo il ventesimo titolo della propria storia. La società nerazzurra sta lavorando in questo senso e i dirigenti hanno posto le basi per regalare a Simone Inzaghi una rosa molto competitiva. Tante le operazioni imbastite, sia per quanto riguarda gli acquisti sia per quanto riguarda le cessioni. Prende, tra l'altro, sempre più forma un tridente d'attacco formato da Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Paulo Dybala, con il Toro che non vuole lasciare Milano e lo ha fatto sapere alla società mentre gli altri due sono vicini.

L'Inter punta su un tridente stellare

L'Inter starebbe lavorando su un tridente da fare invidia in Italia e non solo. Fino a qualche mese fa sembrava impossibile vedere nella stessa squadra Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Paulo Dybala ma adesso le percentuali che ciò avvenga sono altissime.

Nelle ultime ore si è avvicinato notevolmente il centravanti belga. Lukaku ha spinto a lungo per tornare visto che sono mesi che si sente con i suoi ex compagni in nerazzurro ribadendo la propria volontà e adesso sembra molto vicino a ciò. Con il Chelsea anche l'accordo sembra vicino, la distanza è di 5 milioni sul prestito oneroso (richiesta 10, offerta 5) e la sensazione è che si chiuderà a metà strada ma tutto è tracciato.

Anche sul fronte ingaggio il belga ha già dato disponibilità a decurtarselo, passando dai 15 percepiti attualmente ai 7,5 milioni che già percepiva a Milano fino all'anno scorso.

Praticamente tutto fatto anche per Paulo Dybala. La Joya arriverà a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus. Per lui pronto un quadriennale a 6 milioni di euro a stagione più bonus, le stesse cifre percepite in rosa da Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.

In difesa l'arrivo dovrebbe essere quello di Gleison Bremer. Manca ancora l'intesa con il Torino, ma il giocatore preme per trasferirsi nella Milano nerazzurra. La valutazione sfiora i 40 milioni di euro, e per questo la società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto 25-30 milioni più una contropartita tecnica.

La nuova Inter

Anche in uscita qualcosa verrà fatto perché è impensabile un mercato simile senza cessioni importanti. Il nome caldo è quello di Milan Skriniar che, comunque, l'Inter cederà al Psg soltanto se l'offerta salirà a 70 milioni di euro più bonus, sfiorando gli 80 milioni complessivi. Occhio anche a Dumfries, che piace al Chelsea e valutato 35-40 milioni di euro. Questa potrebbe essere la nuova Inter ai nastri di partenza del prossimo campionato:

Inter (3-4-2-1): Handanovic (Onana); Bremer, De Vrij, Bastoni; Darmian (Bellanova), Barella, Brozovic, Gosens; Lautaro (Mkhitaryan), Dybala (Calhanoglu); Lukaku.