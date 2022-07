L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato in questa sessione estiva di Calciomercato. Tutto dipenderà dal futuro di Milan Skriniar, su cui c'è il forte interesse del Paris Saint Germain, che potrebbe alzare l'offerta a oltre 70 milioni di euro nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca. Con la partenza dello slovacco i nerazzurri andrebbero alla ricerca di due difensori, visto che è andato via anche Andrea Ranocchia. Oltre a Gleison Bremer, per cui vanno avanti i contatti con il Torino, il club nerazzurro avrebbe sondato la pista che porta a Manuel Akanji, difensore svizzero in uscita dal Borussia Dortmund, anche per il contratto in scadenza a giugno 2023.

Anche la Lazio si sta muovendo, anche se il club al momento è in ritardo sul mercato. Uno dei nomi fatti da Maurizio Sarri sarebbe quello di Piotr Zielinski. Il fantasista polacco non sembra essere intoccabile dal Napoli, che ha aperto le porte a un'ipotetica trattativa.

Inter su Akanji

L'Inter sta sondando diverse piste per la difesa in vista della prossima stagione. I nerazzurri, infatti, hanno perso Andrea Ranocchia e molto probabilmente cederanno Milan Skriniar al Paris Saint Germain. Oltre a Gleison Bremer, dunque, ci sono stati altri nomi accostati al club meneghino. Uno di questi risponde a Manuel Akanji, che al Borussia Dortmund ha giocato sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro.

I tedeschi hanno aperto le porte a una cessione per non rischiare di perdere il centrale svizzero a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

Al momento l'Inter avrebbe fatto soltanto un sondaggio, visto che la priorità va a Bremer e Nikola Milenkovic. Non è escluso, però, che l'affare possa decollare nelle prossime ore, con Akanji che nell'ultima stagione ha collezionato 26 presenze in Bundesliga, mettendo anche a segno una rete.

Vista la situazione contrattuale del classe 1995, il Borussia Dortmund avrebbe fatto sapere all'Inter di essere disposta a trattare per offerte a partire dai 20 milioni di euro.

Lazio su Zielinski

La Lazio sta provando a svoltare sul mercato dopo una fase di stallo. Il tecnico, Maurizio Sarri, avrebbe fatto il nome di Piotr Zielinski come possibile rinforzo in mezzo al campo.

È lui il grande sogno dell'allenatore toscano, con il Napoli che è disposto a sedersi a trattare anche se non concederà sconti al club di Claudio Lotito. La valutazione del centrocampista polacco si aggira sui 25-30 milioni di euro ma non è da escludere che si possa provare a intavolare uno scambio con Luis Alberto in extremis. Lo spagnolo sembra vicino al Siviglia, ma senza l'accordo non sono da escludere colpi di scena dell'ultimo minuto.