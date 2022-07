Il Calciomercato estivo è iniziato e indiscrezioni sulle possibili trattative si susseguono L'Inter potrebbe cedere Correa per lanciare l'assalto a Dybala, mentre la Roma di José Mourinho, vaglierebbe il profilo di Andrea Belotti come vice Abraham.

Calciomercato Inter, la cessione di Joaquin Correa sbloccherebbe l'affare Paulo Dybala

La trattativa tra l'Inter e Dybala in questo momento si troverebbe in una situazione di stallo. Marotta infatti, dovrebbe prima smaltire il monte ingaggi della rosa cedendo alcuni calciatori per poi accelerare nel dialogo con la "Joya" e il suo entourage per trovare un accordo economico.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport uno dei candidati a lasciare la Pinetina per permettere all'operazione Dybala di sbloccarsi, risulterebbe essere Joaquin Correa. L'argentino, arrivato solo lo scorso anno dalla Lazio, è sotto contratto con il Biscione fino al 202. Un suo trasferimento, non solo frutterebbe circa 30 milioni di euro alla compagine nerazzurra, ma ne abbasserebbe il monte ingaggi di 3.5 milioni di euro netti, dunque 7 lordi l'anno. Una cifra che - se sommata a quella risparmiata dall'eventuale vendita di Alexis Sanchez - permetterebbe a Marotta di avere la disponibilità economica per ingaggiare Dybala.

Calciomercato Roma, José Mourinho vorrebbe un vice Abraham, si valuta Andrea Belotti

La Roma nella prossima annata, vorrebbe aggiungere alla rosa un attaccante che possa far rifiatare Tammy Abraham. Secondo quanto riportato da Dazn, la compagine capitolina avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti, calciatore che in questo mese di luglio si è svincolato come parametro zero dal Torino.

Da quanto trapela, l'entourage del "Gallo" e la dirigenza giallorossa starebbero dialogando in questi giorni, nel tentativo di trovare un accordo che accontenti entrambe le parti. Sul calciatore bergamasco risulterebbe esserci forte anche l'interesse del Monaco, che nella trattativa con il giocatore, parrebbe in vantaggio sulle pretendenti.

Restando in tema calciomercato della Roma, parrebbe già svanita l'indiscrezione che dava Isco vicino alla formazione guidata da José Mourinho. Nella giornata di ieri infatti, erano circolate voci di un dialogo tra Thiago Pinto e il giocatore ex Real Madrid. Tuttavia oggi dalla Spagna, il quotidiano As ha riportato come il trequartista iberico avrebbe rifiutato la proposta della formazione giallorossa a causa della volontà del calciatore di giocare la Champions League.