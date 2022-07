Inter e Milan lavorano per potenziare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino le prestazioni del giovane Alan Matturro del Defensor Sporting e potrebbe imbastire una trattativa con l'Atalanta per Merih Demiral. Inoltre, Edin Dzeko sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund che vorrebbe il sostituto di Haller rossoneri, invece, potrebbero pensare ad Antoine Griezmann se Cristiano Ronaldo dovesse decidere di trasferirsi nell'Atletico Madrid.

Possibile asse tra Atalanta e Inter

Atalanta ed Inter potrebbero incontrarsi per parlare dei cartellini di Andrea Pinamonti e di Merih Demiral. L'attaccante piacerebbe molto a Gasperini ma la valutazione dell'Inter sarebbe di circa 20 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere garantita con la formula del prestito con diritto di riscatto. La società degli Zhang preferirebbe però inserire un diritto di recompra come clausola. Il difensore ex Juventus piacerebbe a Inzaghi indipendentemente dal futuro di Milan Skriniar. La valutazione di Demiral sarebbe di circa 30 milioni di euro. Difficile che si intavoli uno scambio alla pari proprio perché le due squadre preferirebbero organizzare due trattative slegate.

Dzeko nel mirino del Borussia Dortmund, Matturro per la difesa di Inzaghi

L'Inter, inoltre, sarebbe sulle tracce del giovane Alan Matturro. Il difensore potrebbe essere un colpo per il futuro.Si tratta di un centrale, classe 2004 che gioca già in prima squadra e che i dirigenti milanesi cederebbero alla Primavera. Il ragazzo sarebbe seguito da molte squadre in Olanda.

Il Borussia Dortmund, invece, avrebbe fatto un sondaggio per Edin Dzeko per sostituire Haller. L'Inter chiederebbe circa 10 milioni di euro ma lo stipendio che percepisce il bosniaco sarebbe troppo elevato per i canoni dei tedeschi.

Griezmann suggestione per il Milan

Il Milan potrebbe intensificare i contatti con l'Atletico Madrid per il cartellino di Antoine Griezmann.

La trattativa potrebbe essere facilitata dal possibile arrivo di Cristiano Ronaldo. alla corte di Diego Simeone. Il portoghese vorrebbe giocare la Champions League e sarebbe risposto a ritornare in Liga. In questo caso, l'attaccante francese potrebbe trasferirsi nella società rossonera che potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. L'unico problema sarebbe legato all'ingaggio che l'ex Barcellona percepisce. Sarebbe un profilo molto congeniale al 4-2-3-1 di Stefano Pioli dove potrebbe agire sia da punta che da trequartista. Ritroverebbe Olivier Giroud con il quale ha vinto il Mondiale sotto la guida di Didier Deschamps.