In queste ore sta facendo discutere la nuova indagine aperta dalla Figc per il caso della presunta bestemmia che Lautaro Martinez avrebbe detto nel post di Juventus-Inter. Una vicenda su cui ha scritto un parere su X anche il giornalista Graziano Campi.

Inter, nuove indagini Figc per il presunto caso di blasfemia di Lautaro Martinez nel post gara con la Juve

La FIGC ha aperto un'indagine sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, che sarebbe avvenuta alla fine della partita contro la Juventus il 16 febbraio 2025. Essa si concentra sulla ricerca dell'audio che possa confermare o smentire le accuse di blasfemia mosse nei confronti dell'argentino.

Il Giudice Sportivo non ha potuto sanzionare il "Toro" a causa dell'assenza di prove concrete, nonostante il labiale visibile nelle immagini che sono circolate sul web. La Procura della FIGC sta dunque cercando l'audio per chiarire definitivamente le parole pronunciate da Lautaro Martinez. Se qualcosa dovesse venire fuori, allora l'attaccante dell'Inter potrebbe ricevere una squalifica di almeno un turno, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

In tutto questo l'indagine non influenzerà la partecipazione del numero 9 alla partita contro il Napoli, poiché un eventuale deferimento e la squalifica potrebbero arrivare - a causa dei tempi burocratici - dopo il big match del Maradona. In tutto questo intanto Lautaro Martinez ha negato di aver bestemmiato, sostenendo anzi di aver insegnato ai suoi figli il rispetto e quindi di non aver pronunciato alcuna espressione blasfema.

Inter, Martinez non sarebbe il primo squalificato in Serie A a causa di un'espressione blasfema

La squalifica per blasfemia non sarebbe un caso inedito in Italia: in Serie A, diversi calciatori sono stati infatti puniti per aver pronunciato delle bestemmie e uno di questi fu Manuel Lazzari, esterno della Lazio che nel 2021 subì una giornata di squalifica per aver pronunciato un'espressione blasfema durante una partita contro l'Inter.

Nella stagione precedente era toccato invece a Milan Skriniar, allora giocatore dell'Inter, che ricevette una squalifica di ben tre giornate per una bestemmia. Anche Martin Cáceres fu squalificato per lo stesso motivo mentre giocava per la Fiorentina, così come Alex Ferrari della Sampdoria.

Campi: 'Solo ora salta fuori che forse l'audio della bestemmia di Lautaro può esistere'

Del caso Martinez ha scritto su X anche il giornalista Graziano Campi: "Adesso, solo adesso, salta fuori che l'audio forse c'è: in questo caso, Lautaro potrebbe essere (se dimostrato) squalificato dopo la partita col Napoli. Ognuno la vede a modo suo, però, dopo che ha negato il fatto, se venisse sbugiardato dovrebbe nascondersi nei boschi".