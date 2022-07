Il difensore brasiliano Gleison Bremer si starebbe avvicinando sempre più all'Inter. Nonostante l'interesse della Juventus, i nerazzurri starebbero stringendo per accaparrarsi le prestazioni del centrale del Torino che resta l'obiettivo numero per puntellare la retroguardia a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Inter: il punto sulla difesa

Stando alle ultime indiscrezioni, l'affare Bremer potrebbe sbloccarsi sulla base di 30-35 milioni di euro, con il patron granata Urbano Cairo che potrebbe decidere di abbassare le pretese visto l'ottimo rapporto con l'entourage del calciatore che ha espresso la volontà di provare una nuova esperienza.

La novità potrebbe essere legata al futuro di Milan Skriniar: infatti, Bremer potrebbe arrivare anche senza il sacrificio del centrale slovacco che resta l'obiettivo numero del Paris Saint Germain. Tra le parti non c'è ancora l'accordo totale, con i parigini che offrono una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro, mentre l'Inter ne vorrebbe tra i 70-75.

Per i nerazzurri il tesoretto derivante dalle cessioni potrebbe quindi riguardare altri calciatori come Stefan De Vrij che sarebbe nel mirino della Juventus e soprattutto del Napoli di Luciano Spalletti, il quale dopo l'imminente addio di Koulibaly potrebbe virare fortemente sul centrale olandese, valutato attorno ai 20 milioni di euro. Il discorso si estende anche a Denzel Dumfries, che resta nel mirino di due top club europei importanti come Manchester United e Barcellona.

Per cedere l'esterno olandese, l'Inter chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro. A prescindere dalle cessioni, comunque i nerazzurri vorrebbero chiudere positivamente per Bremer.

Inter, si monitora il profilo di Kalimuendo

Non solo acquisti per il presente, ma anche per il futuro: si può interpretare così il sondaggio dell'Inter per Arnaud Kalimuendo, talentuoso attaccante francese del 2002 in forza al Paris Saint Germain.

Nonostante la giovane età, il giovane bomber francese ha già attirato l'interesse di alcuni club come appunto l'Inter. I nerazzurri devono però battere la concorrenza del Leeds, che sarebbe molto interessato alle prestazioni del classe 2002.

Rimanendo in tema attaccanti, si avvicina l'addio di Andrea Pinamonti. L'ex attaccante di Genoa ed Empoli sarebbe infatti vicinissimo al Monza di Adriano Galliani, pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro per convincere i nerazzurri e anticipare la concorrenza di Sassuolo e Atalanta.

Intanto per il presente l'Inter continua a monitorare con grande attenzione il futuro di Paulo Dybala. La Joya resta in orbita nerazzurra, ma anche altri si starebbero muovendo per accaparrarsi le prestazioni del numero 10 argentino, tra cui la Roma di Josè Mourinho.