Denzel Dumfries infiamma il mercato dell'Inter. L'esterno olandese arrivato la scorsa estate dal Psv per circa 15 milioni di euro, è ora nel mirino di diversi top club europei. Oltre al Manchester United del neo tecnico Ten Haag, ci sarebbe anche la concorrenza del Barcellona che dopo aver puntellato il reparto offensivo con l'arrivo di Rapinha dal Leeds, è pronto a rinforzare anche quello difensivo e in particolare le corsie esterne, fondamentali nel gioco del tecnico Xavi. L'Inter non vorrebbe cedere il suo esterno e solo di fronte a un'offerta attorno ai 40 milioni di euro potrebbe decidere di intavolare una trattativa.

Per abbassare le richieste del club italiano, il Barcellona vorrebbe inserire il cartellino di Sergino Dest come parziale contropartita tecnica.

Il futuro di Dumfries è legato anche a quello di Milan Skriniar che resta un obiettivo del Paris Saint Germain. Con l'eventuale cessione del centrale slovacco, Dumfries dovrebbe resta a Milano, in quanto l'Inter difficilmente si priverebbe di due "pezzi da novanta" presenti nella rosa di Inzaghi. Tutto però potrebbe cambiare con la permanenza dell'ex centrale difensivo, che a quel punto indirettamente potrebbe spingere l'esterno olandese via dai nerazzurri per consentire alla Beneamata di fare cassa e reinvestire il denaro per completare l'organico.

Inter, Pinamonti vicino al Monza

Andrea Pinamonti starebbe per lasciare l'Inter. Dopo la positiva parentesi ad Empoli, l'attaccante nerazzurro vuole confermarsi anche nella prossima stagione. Nonostante l'interesse di Sassuolo e Atalanta, il classe '99 sarebbe vicino a vestire la maglia del Monza di Adriano Galliani, che si sta ritagliando un ruolo da assoluta protagonista in questa sessione estiva di Calciomercato.

L'affare dovrebbe sbloccarsi sulla base di 20 milioni di euro, cifra richiesta dal club nerazzurro per lasciar partire l'attaccante.

Una possibile novità potrebbe essere la presenza del contro-riscatto a favore dei nerazzurri fissato attorno ai 30 milioni di euro. L'Inter non vorrebbe perdere del tutto il "controllo" sul calciatore e potrebbe deciderlo di riportarlo a Milano in vista di una sua consacrazione definitiva nella prossima stagione.

Con la cessione di Pinamonti, unita alla possibile buonuscita per Alexis Sanchez, l'Inter potrebbe decidere di ritornare prepotentemente su Paulo Dybala che vista la situazione in stand-by dei nerazzurri, si starebbe guardando attorno. La "Joya" sarebbe infatti l'obiettivo numero della Roma per il dopo Zaniolo: i giallorossi avrebbero messo sul piatto un contratto da circa 6 milioni di euro per convincere l'argentino a sposare il progetto di Josè Mourinho.