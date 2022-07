Uno dei giocatori dell'Inter che in passato è stato spesso al centro dei rumors di mercato è stato Lautaro Martinez, anche se questa estate tutte le voci sono state messe a tacere preventivamente visto che il Toro ha più volte ribadito la volontà di restare a Milano anche nella prossima stagione. Le vie del mercato, però, sono infinite come dimostra quanto successo l'anno scorso con Romelu Lukaku e per questo non sono mai da escludere sorprese. Non mancano i club interessati e uno di quelli che starebbe preparando un potenziale assalto è il Liverpool, nonostante l'arrivo di Darwin Nunez.

I Reds, infatti, potrebbero cedere Roberto Firmino e in caso di cessione del brasiliano si farà un tentativo per il Toro.

La Juventus è molto attiva sul mercato in queste ultime settimane. I bianconeri, inoltre, si trovano a dover fare i conti con la grana Paul Pogba, che rischia un lungo stop per l'infortunio al ginocchio. La società, per questo motivo, si sta guardando intorno in cerca di ulteriori rinforzi importanti in mezzo al campo e uno dei nomi sondati sarebbe quello di Fabian Ruiz, in uscita dal Napoli.

Liverpool su Lautaro Martinez

Il Liverpool potrebbe essere la nuova insidia per l'Inter e Lautaro Martinez. I Reds, dopo aver sostituito Mane con Darwin Nunez, potrebbero ricercare l'erede di Roberto Firmino, che piace anche in Italia, alla Juventus.

Il club inglese avrebbe mostrato il proprio interesse per l'attaccante argentino, che piace molto soprattutto a Jurgen Klopp. Nonostante il giocatore abbia più volte ribadito la propria volontà di restare a Milano, evidenziata anche dal suo procuratore, è impossibile escludere a priori colpi di scena, soprattutto dopo quanto successo l'anno scorso con Romelu Lukaku, che sembrava destinato a restare a Milano, con tanto di messaggi d'amore per la città, salvo poi spingere per la cessione al Chelsea.

La trattativa, comunque, non sarà semplice visto che l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del Toro. L'unico modo per far traballare la società nerazzurra sarà mettere sul piatto una cifra superiore ai 100 milioni di euro. In caso contrario, Lautaro resterà a Milano con l'obiettivo di regalare la seconda stella ai tifosi interisti, in tandem con quel Lukaku che ha fatto tutto per tornare dopo un solo anno.

Juventus su Fabian Ruiz

La Juventus deve fare i conti con la grana Paul Pogba, che si è fatto male al menisco laterale e rischia un lungo stop. In caso di operazione si parla addirittura di rientro a gennaio 2023 e per questo motivo i bianconeri si stanno guardando intorno in cerca di altri innesti di qualità. Il nome che piace al club è quello di Fabian Ruiz, che sembra in uscita dal Napoli. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Per questo gli azzurri non possono chiudere le porte ad una cessione, anche alla rivale per eccellenza, e si sarebbero detti disposti a trattare anche per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.