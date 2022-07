Continua la telenovela Paulo Dybala. Dopo l'addio alla Juventus, la Joya non è ancora riuscito a trovare una squadra per rilanciarsi nella prossima stagione. Sono diverse le squadre italiane interessate al dieci argentino: Inter, Roma e Napoli vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni.

Inter alla finestra: bisogna cedere qualche attaccante

La squadra che è da più tempo su Dybala è l'Inter che, grazie al grande lavoro da parte del direttore sportivo Giuseppe Marotta, avrebbe ottenuto una corsia preferenziale per arrivare al dieci argentino. L'offerta dei nerazzurri sarebbe sul tavolo: 6 milioni di euro, cinque più uno di bonus legato alle presenze, visti i ripetuti infortuni occorsi durante la sua esperienza alla Juventus.

Lo snodo cruciale è legato alla cessione di qualche attaccante per far spazio all'argentino. Se Pinamonti resta vicino alla cessione (con Monza ed Atalanta dirette interessate), resta da capire il futuro di Edin Dzeko e del 'Tucu' Correa.

Il bomber bosniaco avrebbe rifiutato una proposta della Juventus e vorrebbe a tutti costi rimanere a Milano, mentre sull'argentino ci sarebbe il forte interesse del Leeds che vorrebbe sostituire Raphinha accasatosi al Barcellona per circa 70 milioni di euro. Il club nerazzurro spera in qualche cessione importante nel reparto offensivo per sbloccare la trattativa.

Roma e Napoli in agguato

In attesa delle possibili cessioni in casa nerazzurra, Napoli e Roma starebbero intensificando i contatti con l'entourage del calciatore per comprendere i margini di una possibile trattativa.

In particolare, i giallorossi avrebbero proposto un contratto da circa sei milioni per convincere l'argentino. L'opportunità di lavorare con Mourinho stuzzicherebbe l'ex Juventus, il cui futuro nella Capitale è legato alla possibile cessione di Nicolò Zaniolo proprio ai bianconeri.

Anche il Napoli starebbe monitorando la situazione con il presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe provare un colpo di grande spessore per rianimare la piazza dopo l'addio di Kalidou Koulibaly accasatosi al Chelsea.

Il probabile arrivo della Joya dipenderebbe dal possibile rinnovo contrattuale di Dries Mertens che, fino a questo momento, stenta a decollare e dal possibile arrivo all'ombra del Vesuvio da parte di Gerard Deulofeu che sarebbe più vicino a vestire la maglia partenopea.

Sullo sfondo restano le candidature di club europei come Manchester United e Arsenal.

I Gunners starebbero rinforzando la rosa a disposizione di Mikael Arteta per conquistare un posto in Champions League, mentre i Red Devils devono risolvere la grana Cristiano Ronaldo prima di affondare qualche colpo in attacco.