La Juventus è al lavoro per preparare l'inizio della stagione. Dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria infatti, l'impressione in casa bianconera è quella che ci sia bisogno di ulteriori rinforzi, soprattutto perchè la squadra ha salutato campioni del calibro di Dybala e Chiellini, oltre agli addii di Bernardeschi - appena atterrato a Toronto, dove giocherà assieme a Insigne - e di Morata. Proprio lo spagnolo, però potrebbe tornare a Torino per la terza volta.

Morata-Juventus, ipotesi nuovo prestito

Non c'è due senza tre. Stando alle ultime indiscrezioni, dalle parti della Continassa non si esclude un terzo approdo di Morata in bianconero.

L'attaccante spagnolo ha salutato la Juventus a giugno, quando è terminato il suo prestito. Ma all'Atletico Madrid il tecnico Diego Simeone non ritiene Morata un giocatore calzante al suo progetto tattico, tanto da metterlo sul mercato già nel 2020.

Il doppio prestito oneroso alla Juventus - due rinnovi da 10 milioni di euro con il riscatto fissato prima a 45 poi a 35 milioni di euro - non hanno indotto i vertici societari della Juve ad affondare il colpo. Lo scoglio, oltre alla cifra, è rappresentato dall'età dell'ex Chelsea e Real Madrid.

Juventus e Atletico Madrid si affronteranno in amichevole: con chi giocherà Morata?

In ogni caso, l'attaccante non sarebbe dispiaciuto di tornare ad allenarsi a Torino e magari di riabbracciare Paul Pogba.

L'Atletico Madrid, che intanto avrebbe rinnovato il contratto al giocatore fino al 2024, potrebbe dunque vivere un deja vu e sedersi di nuovo a tavolino con Nedved e gli altri dirigenti della Juventus. Un accordo potrebbe arrivare attraverso un nuovo prestito, formula giusta per ammortizzare ulteriormente il prezzo del cartellino di Morata, fermo a 35 milioni di euro.

Intanto, il 7 agosto, ovvero una settimana prima dell'esordio in Serie A, la Juventus affronterà proprio l'Atletico Madrid. Sarà curioso capire quale delle due maglie vestirà Alvaro Morata, quella bianconera o quella dei Colchoneros. Non è neanche da escludere che lo spagnolo non sia proprio presente al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, sede dell'incontro, in quando da qui ad allora potrebbe anche essere approdato in una terza squadra.

Mercato Juventus: Allegri vorrebbe Zaniolo e Bremer

La Juventus non è soltanto attiva nella ricerca di un vice Vlahovic o comunque di un attaccante duttile come Morata in grado di fornire esperienza alla squadra. I bianconeri sarebbero anche alla ricerca di un altro tipo di giocatore da inserire nella fase offensiva, magari sugli esterni: non tramonta l'ipotesi Zaniolo, anche se la Roma vorrebbe almeno 50 milioni.

In difesa, tutto ruota intorno alla possibile cessione di De Ligt. Se l'olandese dovesse andare via - in pole ci sarebbe il Bayern Monaco - la Juventus potrebbe tuffarsi su Bremer del Torino, su cui intanto vorrebbe accelerare l'Inter.