"Tutti lo vogliono, ma nessuno se lo piglia". Sembra essere questo al momento il destino di Paulo Dybala. Svincolato dalla Juventus, l'attaccante argentino sarebbe una tentazione per alcuni club che, però, per svariati motivi (soprattutto economici) starebbero facendo fatica ad affondare il colpo per portarsi a casa La Joya. Al momento sembra che le tre principali e potenziali contendenti siano Inter, Milan e Manchester United.

L'Inter pare sia stata la prima a muoversi per Dybala, salvo poi rallentare le trattative con il suo entourage. Prossimamente potrebbe esserci un nuovo contatto, ma ancora una volta la strategia della società nerazzurra sembra alquanto definita.

I dirigenti della Beneamata dovrebbero confermare agli agenti dell'ex Juventus che, prima di far partire l'offerta concreta al calciatore, avrebbero la necessità di mettere a segno alcune cessioni.

L'amministratore delegato interista Beppe Marotta starebbe stringendo i tempi per trovare una soluzione per la separazione da Alexis Sanchez. Come nel caso di Arturo Vidal (ormai in procinto di andare al Flamengo), l'obiettivo sarebbe quello di trovare un'intesa su una buonuscita per salutare l'attaccante cileno e renderlo così libero di trovarsi un'altra sistemazione. Ma ciò non basterebbe comunque per andare a chiudere con Dybala.

Infatti la compagine nerazzurra dovrebbe liberare un'altra casella in attacco.

I principali indiziati a lasciare spazio a La Joya sono Edin Dzeko e Joaquin Correa. Tuttavia, al momento a Viale della Liberazione non sarebbero giunte offerte per nessuno dei due, ma soltanto delle richieste di informazioni (o sondaggi) soprattutto per Dzeko. Tutto ciò starebbe causando lo stallo per l'operazione Dybala.

Milan: idea Dybala se salta De Ketelaere

Il Milan dei confermati Maldini e Massara avrebbe puntato i suoi radar su Paulo Dybala, ma non troppo. I rossoneri, infatti, per la trequarti starebbero dando la priorità a Charles De Ketelaere, per il quale pare sia stata inviata una prima offerta da 20 milioni di euro al Bruges. Età, talento, potenzialità di crescita e versatilità farebbero del 21enne belga il profilo ideale per la formazione meneghina.

Qualora si dovessero riscontrare difficoltà, o addirittura dovesse saltare la trattativa De Ketelaere, allora effettivamente il Milan potrebbe pensare a virare su Dybala. Ricordiamo che la dirigenza milanista sta anche puntando su Ziyech del Chelsea ma l'olandese non sarebbe un'alternativa, bensì un elemento in più da aggiungere soprattutto sulla zona di destra della trequarti della squadra allenata da Stefano Pioli.

Manchester United: Dybala potrebbe raccogliere l'eredità di CR7

Le due milanesi dovrebbero cominciare a guardarsi le spalle dal Manchester United. La società britannica è alle prese con l'addio a Cristiano Ronaldo. Dopo aver risolto la questione con il fuoriclasse portoghese, potrebbe contattare Dybala per proporgli di diventarne l'erede con la maglia dei Red Devils.

Ten Hag, nuovo tecnico del Manchester United, non avrebbe nascosto il suo apprezzamento per l'attaccante argentino. Tuttavia, anche in questo caso (come per Inter e Milan) l'eventuale contatto concreto con l'entourage dell'ex Juventus partirebbe soltanto dopo aver trovato il bandolo della "matassa CR7".

Sullo sfondo, un po' più distanti, ci sarebbero Roma e Napoli. I giallorossi potrebbero pensare a Dybala se dovessero cedere Zaniolo alla Juventus. Gli azzurri del presidente De Laurentiis sarebbero in dubbio soprattutto sull'ingaggio che eventualmente verrebbe richiesto dal bomber argentino per diventare un nuovo beniamino dello Stadio Maradona.