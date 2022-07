Il Bayern Monaco potrebbe inserirsi nella trattativa con la Juventus per Matthijs de Ligt mentre José Mourinho sarebbe apparso poco sereno nel suo rientro a Roma ed il motivo risulterebbe essere il mercato che sta attuando Tiago Pinto, che ancora non ha regalato colpi ai giallorossi e che potrebbe presto cedere alcune pedine importanti.

Juve, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino de Ligt

Matthijs de Ligt è uno dei protagonisti di questa fase iniziale del Calciomercato. La Juventus, dopo aver ascoltato le offerte arrivate dalla Premier League, con Chelsea e le due di Manchester tra tutte, ora avrebbe ricevuto un segnale anche da parte del Bayern Monaco.

D'altronde, alla compagine bavarese non mancherebbero le disponibilità economiche per affondare il colpo e de Ligt, essendo un classe '99, rappresenterebbe per prospettive e capacità tecniche il prototipo del calciatore ideale ricercato dai tedeschi. Inoltre, il Bayern starebbe attuando da almeno un paio di anni un processo di svecchiamento della linea arretrata, con la cessione nel 2021 di Alaba al Real Madrid e con quella di Niklas Süle, che ha raggiunto il Borussia Dortmund. Di conseguenze, il direttore sportivo dei bavaresi Salihamidžić vorrebbe riempire gli slot che si sono liberati in difesa, con un profilo giovane come quello di de Ligt.

Roma, Mourinho e i dubbi sul calciomercato giallorosso

José Mourinho è tornato ieri sera nella Capitale per cominciare la sua seconda stagione con la Roma. Incalzato dai giornalisti all'aeroporto di Fiumicino, il portoghese ha risposto con una frase secca: "Parlerò il 13 agosto". La mimica facciale del tecnico, apparso fin troppo serioso per l'occasione, celerebbe un'inquietudine di fondo causata da un mercato giallorosso che non starebbe accontentando lo 'Special One'.

L'allenatore, da quello che filtra, non vorrebbe vivere un altro campionato da comprimario ma gradirebbe innalzare il livello della rosa fin da subito. Ecco perché Mourinho avrebbe chiesto a Tiago Pinto almeno due centrocampisti, uno dei quali, di livello internazionale. Inoltre, la situazione incerta di Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la formazione capitolina per andare al Milan o alla Juventus, destabilizzerebbe l'ambiente di Trigoria, sul quale il coach portoghese ha lavorato nei precedenti mesi per raggiungere una compattezza tale da fruttare la storica vittoria della Conference League.

Di conseguenza, Pinto non arresterebbe la sua ricerca di calciatori per ampliare una rosa che lo Special One vorrebbe sempre più profonda e competitiva. A conferma di questo, notizie odierne, testimonierebbero l'incontro segreto che sarebbe andato in scenda domenica 3 luglio tra la Roma e l'agente di Ola Solbakken, attaccante laterale che si svincolerà dal Bodo/Glimt nel prossimo dicembre.