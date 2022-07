Matthijs De Ligt è uno dei nomi più discussi al momento sul Calciomercato. Il difensore della Juventus, difensore olandese approdato alla Continassa nell'estate 2019, avrebbe fatto intendere di voler cambiare squadra. Tra le pretendenti, sembrerebbe essere in pole position il Chelsea di Tuchel, ma piacerebbe anche al Manchester City.

Juventus e De Ligt: aria d'addio

De Ligt appare sempre più vicino all'addio alla Juventus. Nelle ultime tre stagioni ha disputato 117 partite in bianconero, realizzando anche 8 gol. Arrivato per 75 milioni dall'Ajax che aveva eliminato la Juventus di Cristiano Ronaldo dalla Champions League, in questi anni la supremazia di Chiellini e Bonucci non gli ha permesso di giocare con continuità, perdendo costanza e occasioni di crescita.

Complessivamente la sua esperienza non è stata negativa, considerando che ha conosciuto tre allenatori diversi in altrettante stagioni, cambiando spesso sistema di gioco.

Tre anni in cui la Juve ha raccolto un bottino magro, tanto da indurre il difensore a ripensare alla sua permanenza a Torino. Il contratto che lo lega al club di Andrea Agnelli termina nel 2024, pertanto questa sembra essere la giusta sessione di mercato per monetizzare da una sua eventuale cessione, senza rischiare di dover cominciare a trattare un rinnovo forzato pur di scongiurare di perdere un talento simile a prezzo ribassato fra un anno (o a parametro zero fra due). Le contendenti non mancano, soprattutto in Premier League, dove oltre ad apprezzare le doti di De Ligt, ci sarebbe anche club in grado a sborsare quanto indicato nella clausola del contratto del classe 1999.

Cessione De Ligt, la Juventus valuterebbe le offerte di Chelsea e Manchester City

L'addio di Matthijs De Ligt non sarebbe un'utopia. Lo stesso Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha dichiarato negli scorsi giorni di non poter trattenere chi ha intenzione di andare via, anche se che dal tavolo della trattativa tutte le componenti devono uscirne soddisfatti.

Un monito per l'entourage del giocatore e per Chelsea e Manchester City, ovvero i due club della Premier League che sarebbero interessati all'acquisto del giocatore.

La Juventus ha fissato il prezzo a 110 milioni di euro, cifra che garantirebbe la plusvalenza e un ingente tesoretto da reinvestire per rimpolpare una delle rose più deboli degli ultimi dieci anni.

Secondo Tuttosport, il Chelsea non avrebbe superato gli 80 milioni di euro, bonus compresi. La trattativa è dunque ancora in una fase di stallo ma sia la Juventus che le inglesi, hanno la necessità di chiudere al più presto per presentarsi pronte all'avvio di stagione.