Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Josè Mourinho, così da conquistare un posto in Champions League. E' questo l'obiettivo della Roma, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dello Special One e rendere la rosa ancora più competitiva.

In ottica trequarti, la dirigenza giallorossa sta seguendo con grande attenzione il profilo di Isco, trequartista spagnolo che si è appena liberato a parametro dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. L'ex fantasista del Malaga, fresco vincitore della Champions con i Merengues, rappresenterebbe un colpo di grande qualità ed esperienza per il club capitolino.

Stando alle ultime notizie della stampa spagnola, la Roma starebbe lavorando per trovare l'accordo con il calciatore che potrebbe già esserci durante la prossima settimana. Il fantasista della Roja potrebbe essere uno degli acquisti per puntellare la trequarti a disposizione del tecnico portoghese. Infatti, i giallorossi continuano a monitorare anche il profilo di Domenico Berardi del Sassuolo, che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. Sull'esterno neroverde, ci sarebbe la concorrenza del Milan.

Più sullo sfondo il profilo di Ola Solbakken, avversario della Roma in Conference con la maglia del Bodo. Sul trequartista norvegese, ci sarebbe in vantaggio il Napoli di Spalletti.

Il possibile arrivo di Isco e la trattativa per Berardi potrebbero esser favorite dalla cessione di Nicolò Zaniolo, che visto il mancato rinnovo contrattuale potrebbe lasciare la Capitale.

Il talento giallorosso è sempre nel mirino della Juventus, che potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni di euro per convincere la Roma a imbastire una trattativa.

Roma, Frattesi ed Aouar per la mediana

Oltre agli acquisti per il reparto offensivo, la Roma sta lavorando anche sul fronte centrocampo.

L'arrivo di Matic non basta ed infatti il club giallorosso sta monitorando diversi profili per puntellare la mediana a disposizione dello Special One.

Tra i nomi seguiti dal direttore Thiago Pinto, c'è sempre quello di Davide Frattesi del Sassuolo, obiettivo numero uno per il centrocampo. Nonostante la volontà del calciatore di vestire la maglia giallorossa, c'è distanza con il Sassuolo che chiede almeno 35 milioni di euro, mentre la società capitolina ne offrirebbe 25.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Houssem Aouar, centrocampista francese in forza al Lione che in passato era stato accostato ad altri club italiani come la Juventus.

Il 24enne centrocampista vorrebbe provare una nuova esperienza, dopo le tanti stagioni passate in Francia.

Il Lione non fa però sconti e chiede almeno 25 milioni di euro per trattare una possibile cessione.