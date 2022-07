La Juventus è al lavoro in queste settimane sul mercato sia entrata che in uscita. Fra i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri ci potrebbe essere Arthur Melo. Il brasiliano peraltro non parteciperà alla tournée in America in quanto soffre di un piccolo problema alla caviglia. L'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione che percepisce non agevola una sua partenza, oltre al fatto che la Juventus dovrebbe valutare una sua cessione a titolo definitivo per non meno di 40 milioni di euro (per motivi di bilancio societario e non avere minusvalenze).

Nelle scorse settimane il brasiliano era stato accostato alla Roma per un possibile scambio di mercato con Niccolò Zaniolo, anche la società romana ha fatto intendere di volere solo soldi per il suo giocatore. Altre indiscrezioni di mercato parlando di una possibile cessione di Arthur Melo al Barcellona in uno scambio di prestiti con Memphis Depay che si trasferirebbe a Torino.

La Juventus intanto starebbe già lavorando all'eventuale sostituto del brasiliano: piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Arthur Melo piacerebbe al Barcellona, che valuterebbe uno scambio di prestiti con Memphis Depay, il quale si trasferirebbe a Torino come "vice Vlahovic".

Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, anche se di recente il Paris Saint Germain avrebbe chiesto per il suo cartellino circa 35 milioni di euro. Pare difficile che la Juventus possa investire tale somma, anche perché l'argentino è a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società francese.

La Juventus valuta anche altri acquisti, in particolar modo per la difesa. Se dovesse partire Matthijs de Ligt la società bianconera potrebbe acquistare due difensori centrali. Piace Bremer del Torino, che però ha una valutazione di mercato importante ed è seguito da tempo dall'Inter. L'altro nome seguito dalla Juve sarebbe quello di Benoit Badiashile del Monaco, il classe 2001 da diverse stagioni è un titolare della società francese e ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Inoltre circola sempre l'ipotesi Milenkovic della Fiorentina.