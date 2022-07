La Juventus sta lavorando in queste settimane non solo per la cessione di Matthijs de Ligt, vicino al Bayern Monaco, ma anche per definire gli altri rinforzi dopo gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba. L'argentino e il francese hanno portato gioia fra i sostenitori bianconeri, che si aspettano una stagione diversa rispetto alla passata. La società però è consapevole che servono altri rinforzi soprattutto perché ci sono stati addii importanti, come quelli di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Adesso si deve pensare al ruolo di vice Vlahovic, con Allegri che vorrebbe un'alternativa al titolare bianconero.

D'altronde solo nei primi tre mesi di stagione la Juventus dovrà giocare 21 match fra campionato italiano e Champions League. Si è parlato del possibile arrivo di Marko Arnautovic o del possibile ritorno di Alvaro Morata. Nelle ultime ore però arrivano notizie di mercato in merito ad un possibile interesse della Juventus per il giocatore del Barcellona Memphis Depay. La società catalana ha ufficializzato l'acquisto di Raphinha, che si aggiunge ai vari Gavi, Ansu Fati, Ferran Torres e Aubameyang. Potrebbe arrivare anche Lewandowski, questo comporterebbe un ruolo da riserva per l'olandese. Per questo la Juventus potrebbe offrire uno scambio di mercato con Arthur Melo che si trasferirebbe al Barcellona e Depay a Torino.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Depay

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona e la Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato, con Memphis Depay che si trasferirebbe a Torino e Arthur Melo in Spagna. D'altronde il brasiliano non è considerato un titolare da Allegri e ha bisogno di giocare per una possibile convocazione in nazionale.

Lo stesso si può dire di Depay, che è un riferimento della nazionale olandese anche se c'è molta abbondanza nel settore avanzato della rappresentativa d'Olanda. Di conseguenza questo scambio di mercato potrebbe essere utile non solo ai giocatori ma anche anche alle due società, che hanno bisogno di un calciatore bravo nell'impostazione di gioco e di un'alternativa di qualità a Vlahovic.

Fra l'altro Depay ha dimostrato anche di poter giocare a supporto di una punta centrale. In diversi match potrebbe anche giocare insieme a Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per cercare un rinforzo a centrocampo che si andrebbe ad aggiungere a Paul Pogba. Si valutano due nomi, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2023. Ovvero Leandro Paredes del Paris Saint Germain e di Fabian Ruiz del Napoli, con lo spagnolo che piace ad Allegri perché oltre a fornire assist è bravo anche nella finalizzazione come dimostrato nella scorsa stagione.