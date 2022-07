Uno dei nomi che sta infiammando questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente quello di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano del Torino è da tempo nel mirino dell'Inter, a prescindere dal futuro di Milan Skriniar, con il Paris Saint Germain che ancora non è arrivato a quota 70 milioni di euro richiesti dalla società nerazzurra. Nonostante le voci su un possibile inserimento della Juventus, il club meneghino si è mosso in anticipo e sarebbe davvero ad un passo dal difensore granata, con la trattativa con il Toro che sembrerebbe essersi sbloccata in queste ultime ore.

Il Napoli sta vivendo un periodo delicato visto che ha perso Insigne, Mertens e si appresta a perdere anche Koulibaly, con i dubbi relativi a Fabian Ruiz. In mezzo al campo qualcosa verrà fatto e gli azzurri avrebbero fatti passi avanti per arrivare a Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari.

Bremer sarebbe vicino all'Inter

Sembra mancare sempre meno alla fine del tormentone relativo al futuro di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano sarebbe vicino all'Inter, che nelle ultime ore avrebbe fatto passi avanti importanti nella trattativa con il Torino, tanto che si confida nel fatto di chiudere l'affare entro l'inizio della prossima settimana.

L'arrivo del difensore non è legato all'addio di Milan Skriniar che, anzi, potrebbe anche restare, un po' a sorpresa, a Milano visto che il Paris Saint Germain non si è ancora avvicinato ai 70 milioni di euro richiesti dalla società nerazzurra.

La liquidità necessaria per arrivare a Bremer dovrebbe arrivare dalla cessione di Andrea Pinamonti, ad un passo dal Monza in un affare complessivo da 20 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Con la stessa formula arriverà a Milano il centrale brasiliano, che da tempo ha un'intesa di massima con l'Inter.

Per arrivare alla svolta Ausilio e Marotta avrebbero alzato la proposta a 35 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, oltre al cartellino del giovane Casadei, che dovrebbe approdare in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 10 milioni di euro.

Napoli su Nandez

Il Napoli sembra fare sul serio per aggiudicarsi le prestazioni di Nahitan Nandez in questa sessione di calciomercato.

Una volta definita la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, gli azzurri avranno la forza necessaria per chiudere l'acquisto del centrocampista uruguaiano. "A breve sapremo per il suo futuro ma per me si tratterà di una cessione da fine mercato. Perché la crisi non è solo per un club è per tutti, specialmente in Europa. Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse", ha detto l'agente dello stesso Nandez ai microfoni di Sport890.

La valutazione di Nandez si aggira sugli 8-10 milioni di euro, ma non è escluso l'inserimento di Ounas nell'affare per arrivare alla fumata bianca.