La Juventus, in questa finestra di Calciomercato è alla ricerca di rinforzi. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, il club piemontese potrebbe potenziare la difesa con l'acquisto di Jules Koundé come centrale e con uno tra Alex Telles o Grimaldo nel ruolo di terzino sinistro.

Calciomercato Juventus, Cherubini potrebbe offrire Arthur per arrivare a Jules Koundé del Siviglia

La Juventus, qualora cedesse Matthijs de Ligt, rimarrebbe con uno slot libero al centro della difesa. Cherubini starebbe dunque vagliando diversi nomi e stando alle ultime indiscrezioni, il profilo nuovo osservato dal ds bianconero sarebbe Jules Koundé.

Lo stopper francese classe '98 in forza al Siviglia, è uno degli uomini mercato di questa estate e per lui, il club andaluso, chiederebbe una cifra di circa 60 milioni di euro.

La dirigenza piemontese potrebbe valutare di inserire nella trattativa una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche della formazione spagnola, e il nome indicato per questo scopo sarebbe quello di Arthur Melo. Le doti da palleggiatore del centrocampista brasiliano, dato in uscita da Torino, potrebbero fare comodo agli schemi del tecnico Julen Lopetegui, tuttavia il suo alto ingaggio, circa 5 milioni di euro, potrebbe essere elevato per le casse del Siviglia.

Juventus, Alex Sandro potrebbe lasciare i bianconeri, al suo posto Cherubini valuterebbe uno tra Telles o Grimaldo

Il mercato della Juventus potrebbe alimentarsi anche grazie alle cessioni: uno dei giocatori che potrebbe partire è Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano, che andrà in scadenza di contratto con la Vecchia Signora nel 2023, non gradirebbe lasciare Torino, tuttavia, Cherubini avrebbe già iniziato il casting per cercare il suo erede.

Secondo le indiscrezioni delle scorse ore, i due nomi seguiti dal ds bianconero sarebbero Alex Telles e Grimaldo. Il primo, dato in uscita dal Manchester United, tornerebbe in Italia per la seconda volta dopo aver vestito la maglia dell'Inter nel 2015 e il suo costo, si aggirerebbe tra i 15 e i 18 milioni di euro. Mentre Alejandro Grimaldo, fluidificante mancino classe '95 di proprietà del Benfica, andrà in scadenza di contratto con i lusitani nel 2023 e la società portoghese lo valuterebbe circa 20 milioni di euro.

Oltre a questi due calciatori, la Juventus terrebbe sempre d'occhio i profili di Udogie dell'Udinese e di Renan Lodi dell'Atletico Madrid.