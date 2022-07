La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per rinforzare la sua rosa. I bianconeri hanno salutato diversi giocatori e hanno già voltato pagina. Tra i calciatori che hanno detto addio alla Juventus c'è Paulo Dybala. Ma l'argentino non ha ancora trovato una nuova squadra. La richiesta di ingaggio di Paulo Dybala sta frenando le possibili pretendenti. Tra le squadra accostate alla Joya c'è il Milan. Di questa possibilità ne ha parlato anche Alessandro Del Piero: "Se lo vedo bene al Milan? Lo vedevo molto bene in bianconero in realtà", ha detto Pinturicchio ai microfoni di Sky Sport.

Del Piero e Dybala hanno un grande legame e spesso l'ex capitano della Juventus ha elogiato l'argentino. Adesso, però, le strade dei bianconeri e della Joya si sono separate e il giocatore è in cerca di una nuova sistemazione.

Del Piero parla di Dybala

Alessandro Del Piero ha parlato del futuro di Paulo Dybala e della possibilità che possa vestire la maglia del Milan. Pinturicchio ha spiegato che sarà strano vedere l'argentino in club diverso dalla Juventus: "Vederlo con un'altra maglia sarà strano". Inoltre, Del Piero si è detto stupito del fatto che Dybala non abbia ancora trovato una squadra: "Sono sorpreso che non abbia trovato una nuova casa". Infine, l'ex capitano della Juventus ha sottolineato che il ruolo di Paulo Dybala è quello di collante tra centrocampo e attacco.

Adesso, però, l'argentino dovrà trovare una nuova squadra e l'ipotesi estero sta prendendo sempre più piede. Dybala è stato in trattativa con l'Inter ma ancora non si sarebbe trovato un accordo. Il club nerazzurro ha offerto un contratto da 5 milioni l'anno, ma il giocatore vorrebbe di più. Dybala alla Juventus guadagnava più di 6 milioni perciò vorrebbe prendere di più di quanto prendeva in bianconero.

La Juventus aspetta Di Maria

La Juventus ha iniziato la nuova stagione e i primi giocatori sono arrivati alla Continassa. Al JTC, quest'anno, non si presenterà più Paulo Dybala. La Juventus ha già trovato un suo sostituto e si tratta di Angel Di Maria. El Fideo è atteso a Torino nelle prossime ore. Il giocatore dovrà sottoporsi alle visite mediche, poi firmerà il contratto annuale e dopodiché scenderà in campo agli ordini di Massimiliano Allegri.

Ancora di preciso non si conosce la data dello sbarco a Torino di Di Maria ma è plausibile che arrivi prima del 10 luglio. Anche perché domenica 10 ci sarà il raduno ufficiale della Juventus e dall'11 riprenderanno gli allenamenti. In questi giorni, alcuni giocatori sono già arrivati alla Continassa e si tratta di coloro che non sono stati in nazionale e di coloro che erano infortunati al termine della scorsa stagione.