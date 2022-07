La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato. Si lavora a rinforzi ma anche alle cessioni, alcune decise da tempo altre invece dovute alla volontà dei giocatori di lasciare la società bianconera. Ci riferiamo in particolar modo a Matthijs de Ligt, che non ha dichiarato di voler fare una nuova esperienza professionale ma non accettando il prolungamento di contratto da parte della Juventus lo ha indirettamente confermato. Fra le società interessate ci sarebbe il Chelsea, anche se la Juventus chiederebbe almeno 100 milioni di euro.

La società inglese in questo momento sarebbe arrivata ad offrire circa 80 milioni più bonus, c'è quindi distanza fra offerta e richiesta. Sembra però definito il futuro professionale di de Ligt, che dovrebbe lasciare Torino. La sua partenza potrebbe agevolare l'arrivo alla Juventus di due difensori centrali, anche perché c'è da sostituire anche Giorgio Chiellini, trasferitosi nel campionato americano ai Los Angeles Fc. Si è parlato del possibile arrivo di Koulibaly o di un interesse per Nikola Milenkovic della Fiorentina. Nelle ultime ore le notizie di mercato confermano di un possibile interesse della Juventus per il difensore argentino del Feyenoord Marcos Senesi. Trasferitosi dal San Lorenzo alla società olandese nel 2019, è in scadenza di contratto a giugno 2023.

Potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Possibile rinforzo per la difesa l'argentino Senesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa per il dopo de Ligt il giocatore del Feyenoord Marcos Senesi. L'argentino ha anche passaporto italiano e quindi arriverebbe come comunitario, è un classe 1997 e ha già disputato un match con la nazionale argentina.

In scadenza di contratto con la società olandese a giugno 2023 il suo prezzo di mercato è di circa 17 milioni di euro. Nella stagione 2021-2022 ha disputato 32 match nel campionato olandese segnando 2 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa d'Olanda, 5 match di qualificazione alla Champions League e 12 match ed un 1 gol in Conference League.

Proprio il Feyenoord di Senesi ha perso la finale della competizione europea contro la Roma per 1 a 0 con gol di Zaniolo, uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per il calciomercato estivo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Niccolò Zaniolo. La società bianconera avrebbe raggiunto l'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2027. Mancherebbe quello fra la Roma e la Juventus, si parla di un possibile prestito oneroso con riscatto a circa 60 milioni di euro.