La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. Il lavoro per la società bianconera riguarda non solo gli acquisti ma anche le cessioni, con almeno quattro giocatori che potrebbero lasciare Torino. Da Alex Sandro a Arthur Melo, fino ad arrivare a Aaron Ramsey e Nicolò Rovella, sono tanti i giocatori che potrebbero fare una nuova esperienza professionale. Di questi dovrebbe essere confermato il terzino brasiliano, considerando che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione ed ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Nonostante questo, le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile acquisto come terzino sinistro continuano ad arrivare, soprattutto dalla Spagna.

A tal riguardo, la stampa spagnola ha parlato della probabile formazione della Juventus nella stagione 2022-2023, sottolineando due possibili acquisti da parte della società bianconera. Uno su tutti, Emerson Palmieri, nazionale italiano attualmente al Chelsea che non sarebbe considerato un titolare dal tecnico della società inglese Tomas Tuchel. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe lasciare il Chelsea in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro. Altro rinforzo potrebbe riguardare il settore avanzato. Il preferito sarebbe Nicolò Zaniolo, che nel 4-2-3-1 andrebbe a supportare Vlahovic come punta di riferimento.

La Juventus potrebbe acquistare Emerson Palmieri, Nicolò Zaniolo e Alvaro Morata

Secondo la stampa spagnola, la Juventus potrebbe effettuare almeno tre acquisti, due dei quali potrebbero essere titolari. Ci riferiamo a Emerson Palmieri, che andrebbe a prendere il posto di Alex Sandro sulla fascia sinistra difensiva, e Nicolò Zaniolo, che potrebbe essere il trequartista centrale nel 4-2-3-1 di Allegri.

La probabile formazione della Juventus 2022-2023, considerando gli acquisti de due nazionali italiani oltre a quello possibile di Alvaro Morata, potrebbe essere così schierata: in porta Szczesny, terzino destro Danilo, difensori centrali Bremer e Bonucci e terzino sinistro Emerson Palmieri. A centrocampo, Paul Pogba e Manuel Locatelli, i trequartisti dovrebbero essere Angel Di Maria sulla fascia destra, Zaniolo centrale e Chiesa sulla fascia sinistra.

Come punta centrale, il titolare sarebbe Dusan Vlahovic, con Alvaro Morata alternativa non solo nel ruolo di punta centrale ma anche in quello di trequartista di fascia sinistra.

La probabile formazione della Juventus 2022-2023 con Emerson Palmieri e Zaniolo

Juventus (4-2-3-1): Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer, Emerson Palmieri - Locatelli, Pogba - Di Maria, Zaniolo, Chiesa - Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.