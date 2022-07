La Juventus dovrà definire altri importanti rinforzi durante il Calciomercato estivo. I soli Angel Di Maria, Paul Pogba e Bremer non bastano per migliorare la rosa, anche perché sono partiti Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Potrebbero arrivare un altro difensore centrale, un terzino, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. Si è parlato in queste settimane anche del possibile ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Juventus negli ultimi giorni del calciomercato estivo della scorsa stagione.

Una decisione non gradita alla società bianconera, soprattutto perché concretizzatasi nell'ultima settimana di mercato, e che non ha permesso alla Juventus di trovare sostituti adeguati.

È arrivato Moise Kean, che però non ha dato un contributo importante nella scorsa stagione. Come dicevamo, Jorge Mendes avrebbe offerto il portoghese alla Juventus, ma la società bianconera non sarebbe interessata, anche perché non può dare garanzie di titolarità al giocatore, oltre al fatto che ha un ingaggio notevole. Nelle ultime ore si parla però anche di un possibile e clamoroso trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Atletico Madrid. D'altronde, il portoghese vuole giocare la Champions League ed è pronto a lasciare il Manchester United.

Se così fosse, la Juventus potrebbe acquistare Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe considerato cedibile dall'Atletico Madrid e gradirebbe il ritorno nella società bianconera.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid agevolando l'arrivo di Morata alla Juventus

Un acquisto che sarebbe sorprendente, considerando la rivalità sportiva con la società spagnola, per lui che è stato un riferimento del Real Madrid per diverse stagioni. Inoltre, anche quando era alla Juventus ha avuto episodi non piacevoli con i tifosi dell'Atletico Madrid nella stagione 2017-2018, quando la Juventus eliminò la società spagnola dalla Champions League grazie proprio a tre gol del portoghese nel ritorno degli ottavi di finale.

Con l'eventuale trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Atletico Madrid, la Juventus potrebbe essere agevolata nell'acquisto di Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe considerato cedibile dalla società spagnola e potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa anche da rinforzi per la difesa. Il solo Bremer potrebbe non bastare, la società bianconera potrebbe acquistare un altro centrale di sinistra. Si è parlato di Milenkovic, valutato circa 20 milioni di euro, ma il giocatore della Fiorentina gioca come centrale di destra. Per questo potrebbe arrivare uno fra Pau Torres del Villareal, Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile del Monaco. Nel settore avanzato potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo.