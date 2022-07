Inter e Juventus sarebbero concentrate sul mercato per potenziare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori in vista della prossima stagione che partirà tra meno di un mese. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri vorrebbero ingaggiare un difensore centrale dopo l'addio di Andrea Ranocchia. Il nome più quotato sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il club presieduto dagli Zhang dovrebbe mettere a segno una cessione visto che Milan Skriniar potrebbe rimanere alla Pinetina. Nelle ultime ore Chelsea e Manchester United avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Denzel Dumfries.

La Juventus, invece, sarebbe alla ricerca di un attaccante centrale da alternare a Dusan Vlahovic nel 4-3-3 ed avrebbe pensato a Dries Mertens del Napoli.

Possibile inserimento di Lazaro per Milenkovic

La società nerazzurra farebbe sul serio per Nikola Milenkovic. Il ragazzo della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione di circa 20 milioni di euro. La nuova strategia dell'Inter potrebbe riguardare la proposta di uno scambio alla pari che riguarderebbe il cartellino di Valentino Lazaro. Il calciatore austriaco sarebbe stato provato da Inzaghi come esterno di sinistra ma potrebbe giocare anche nella corsia opposta. La sua valutazione sarebbe di 10 milioni di euro ed il tecnico dei toscani, Vincenzo Italiano, potrebbe dare il consenso perché le caratteristiche dell'ex Benfica sarebbero ritenute congeniali per il 4-3-3.

Sirene dalla Premier League per Dumfries

L'Inter potrebbe essere costretta a valutare le offerte in arrivo per Denzel Dumfries. Il calciatore olandese sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Manchester United. Nelle ultime ore i Blues avrebbero intensificato i contatti ed avrebbero fatto intendere di essere disposti a raddoppiare l'ingaggio dell'ex Psv Eindhoven per cinque anni.

Nelle casse dei nerazzurri potrebbero andare minimo 40 milioni di euro, cifra ritenuta come base d'asta dai dirigenti milanesi. In caso di addio, si metterebbe a segno una netta plusvalenza dopo che Dumfries è stato prelevato nella scorsa stagione per 12 milioni di euro più bonus.

Suggestione Mertens per la Juventus di Allegri

La Juventus avrebbe bisogno di un attaccante centrale e starebbe pensando di ingaggiare Dries Mertens. Il belga si è svincolato dal Napoli e non rinnoverà il suo contratto con la squadra presieduta da Aurelio De Laurentiis, intento a ringiovanire la rosa. Il club presieduto dagli Agnelli potrebbe offrire un contratto di un anno di circa 3 milioni di euro per un anno. Su Mertens avrebbero fatto dei sondaggi sia l'Inter che la Lazio.