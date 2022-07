La Juventus, nella notte del 27 luglio, sarà in campo per sfidare il Barcellona in allenamento. I bianconeri, per questa partita, dovranno fare a meno di Paul Pogba. Il francese ha riportato la lesione del menisco esterno e adesso si attende il consulto specialistico con un ortopedico. Dopo questo consulto si saprà qualcosa in più sui tempi di recupero di Paul Pogba. Infatti, al momento, non è possibile fare previsioni né sulle tempistiche né su una possibile operazione e si deve aspettare un nuovo comunicato della Juventus. Nel frattempo, Massimiliano Allegri deve studiare nuove soluzioni e proprio la partita contro il Barcellona potrà dare modo al tecnico livornese di fare degli esperimenti.

L'allenatore juventino, in modo particolare, sta pensando alla sorpresa Matias Soulè. L'argentino, infatti, nel match contro il Barcellona, agirà come mezzala.

La Juventus fa le prove tattiche

Massimiliano Allegri, in queste settimane, sembra orientato a schierare la sua Juventus con un 4-3-3. Il tecnico livornese, però, dovrà fare a meno di Paul Pogba e questa sicuramente non è una buona notizia. La Juventus, per sopperire all'assenza del francese avrebbe diverse opzioni. La prima porta ad Adrien Rabiot che però non è negli Stati Uniti per motivi personali. Per questo motivo Massimiliano Allegri deve scegliere l'opzione numero due ovvero sperimentare. Proprio in questo senso serviranno i test contro il Barcellona e il Real Madrid.

Nel match contro i blaugrana, il tecnico della Juventus sembra orientato a schierare una mediana con Weston McKennie, Manuel Locatelli e Matias Soulè. Per l'argentino questa sarebbe una posizione inedita visto che agirà come mezzala. Dunque, Allegri vuole provare Soulè in un nuovo ruolo mentre per il momento lascerà in panchina Denis Zakaria, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli.

In attacco torna Vlahovic

Se il centrocampo della Juventus nel match contro il Barcellona presenterà una grande sorpresa non si potrà dire lo stesso per gli altri reparti. Infatti, in difesa sulla destra agirà Juan Cuadrado, in mezzo spazio a Leonardo Bonucci e Gleison Bremer, mentre a sinistra ci sarà Luca Pellegrini che sembra favorito su Alex Sandro.

In attacco, invece, ci sarà il ritorno di Dusan Vlahovic. DV9 contro il Chivas Guadalajara non era sceso in campo ma contro il Barcellona si riprenderà il suo posto. Insieme a Dusan Vlahovic ci saranno Angel Di Maria e Moise Kean. Per vedere in azione la Juventus, però, i tifosi bianconeri dovranno fare le ore piccole visto che il match contro il Barcellona sarà in programma alle 2:30 di notte del 27 luglio e la partita sarà visibile su Dazn.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Soulè; Di Maria, Vlahovic, Kean.