Matthjjs De Ligt della Juventus in questi giorni è molto corteggiato dal Bayern Monaco. Fino a questo momento, i bianconeri e il club tedesco non sono riusciti a trovare un accordo economico. La Vecchia Signora chiede una cifra vicina agli 80 milioni di euro, mentre la prima offerta dei bavaresi si aggira attorno ai 70 milioni di euro (60 immediati +10 di bonus). Nemmeno l'inserimento di qualche contropartita tecnica come Benjamin Pavard, convincerebbe la Juventus che vorrebbe solo cash per poi reinvestire sul fronte acquisti e completare l'organico a disposizione di Max Allegri.

Nei prossimi giorni, il Bayern potrebbe presentare una nuova offerta e convincere i bianconeri a lasciar partire De Ligt, che in alternativa potrebbe anche rimanere a Torino.

Juve, i possibili sostituti di de Ligt: da Bremer a Pau Torres

In caso di cessione dell'olandese, la Juventus tornerà obbligatoriamente sul mercato per puntellare la retroguardia a disposizione di Allegri.

In Italia, restano vive diverse candidature come quella di Gleison Bremer che intanto resta l'obiettivo numero dell'Inter. I nerazzurri non riescono però a trovare un accordo con il Torino di Urbano Cairo, che chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Per questo, i bianconeri potrebbero inserirsi nell'affare per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso centrale granata.

Non tramonta l'idea Milenkovic della Fiorentina, che potrebbe lasciare i viola per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

La Vecchia Signora valuta anche dei profili internazionali come quello di Pau Torres, centrale spagnolo in forza al Villarreal. Fino a questo momento, non ci sarebbe una grande apertura da parte del "Sottomarino Giallo", che chiede una cifra complessiva di circa 50 milioni di euro.

Juventus: Molina si allontana, l'esterno sarebbe vicinissimo all'Atletico Madrid

Un altro obiettivo della Juventus starebbe per sfumare. Infatti, Nahuel Molina, esterno dell'Udinese sarebbe a un passo dall'approdo in Liga, all'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone. I "Colchoneros" sarebbero riusciti a trovare un accordo inserendo come parziale contropartita tecnica il cartellino a titolo definitivo di Nehuen Perez, difensore che nella seconda parte di stagione aveva militato proprio nell'Udinese.

Se tale affare dovesse andare in porto, la Vecchia Signora potrebbe virare su altri obiettivi come Reguillon o Guerreiro, oppure decidere di confermare Juan Cuadrado.