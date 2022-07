In queste ore di susseguono le indiscrezioni di Calciomercato. La Juventus potrebbe dover abbandonare definitivamente la pista Nahuel Molina, in quanto il laterale difensivo dell'Udinese avrebbe accettato l'offerta dell'Atletico Madrid.

Il Monza intanto starebbe sondando il terreno con l'Inter per Gagliardini. Nel frattempo il talento del Bruges De Ketelaere, infine, ha confessato: "Se c'è un'offerta solida sarò pronto"

Juventus, Nahuel Molina starebbe sfumando: l'argentino avrebbe scelto l'Atletico Madrid

La Juventus avrebbe trattato per alcune settimane il profilo di Nahuel Molina, ma secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'esterno argentino in forza all'Udinese, avrebbe ora trovato l'accordo per trasferirsi a titolo definitivo all'Atletico Madrid.

Da quanto si apprende, nell'operazione tra le due compagini, verrà inserito come contropartita dagli spagnoli il nome di Nehuen Perez, centrale difensivo classe 2000 argentino, che dovrebbe passare a titolo definitivo alla formazione friulana di e ha giocato in prestito fino a giugno.

Qualora questo affare dovesse effettivamente andare in porto, la Juventus dovrebbe mettersi alla ricerca di un altro laterale.

Calciomercato Milan, De Ketelaere: :Se arrivasse un'offerta concreta sarei pronto. Vorrei vincere la Champions'

In un'intervista pubblicata nelle scorse ore ma registrata lo scorso aprile da Charles De Ketelaere, il giovane trequartista belga ha parlato del suo futuro, ammettendo di avere la curiosità di provare nuove esperienze.

Ecco le sue dichiarazioni: "Sono curioso di sapere cosa porterà il futuro, se altri club mostreranno interesse io li ascolterò, come è successo la scorsa estate. In passato dicevo: 'Se mai dovessi lasciare Bruges avrei tanta paura'. Ma ora è diverso, se c'è un'offerta solida sarò pronto per questo. Dove mi vedo tra sei anni?

Forse avrò giocato in una grande competizione con la nazionale belga e sarò diventato campione. E perché no, avrò vinto la Champions League con il mio club".

Parole chiare quelle di De Ketelaere, che in questi giorni è stato accostato fortemente al Milan. La compagine rossonera, che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri, starebbe contrattando con il Bruges e Maldini, potrebbero presentare nella prossima settimana un'offerta di 35 milioni di euro.

Calciomercato Monza, Galliani osserva il profilo di Roberto Gagliardini dell'Inter

Adriano Galliani, direttore sportivo del Monza calcio, starebbe dialogando con l'Inter per Roberto Gagliardini, centrocampista che andrà in scadenza di contratto con i nerazzurri l'anno prossimo.

La trattativa per il mediano classe '94, confermerebbe l'ottimo rapporto tra le due società lombarde, in quanto il Monza ha già prelevato dall'Inter in prestito Stefano Sensi e starebbe trattando per il reparto offensivo, anche il profilo di Andrea Pinamonti.