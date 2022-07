La Juventus sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare le corsie esterne dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

In particolare, se per la corsia destra l'obiettivo numero resta Nahuel Molina dell'Udinese, sul lato mancino i bianconeri guardano con grande interesse in casa Borussia Dortmund. Infatti, si starebbe monitorando con grande attenzione il profilo di Raphael Guerreiro, esterno portoghese che in questi anni si è ritagliato un grande spazio nel club giallonero, diventando una pedina fondamentale per tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Dortmund.

L'esterno portoghese potrebbe però decidere di lasciare la Germania per iniziare una nuova esperienza europea. Per questo la Juve starebbe seguendo con grande attenzione la situazione e potrebbe mettere sul piatto quei 20 milioni di euro che potrebbero far vacillare il club tedesco.

Non c'è solo Guerreiro nel mirino della Vecchia Signora. Infatti, sempre dal Dortmund si starebbe valutando anche la candidatura di Manuel Akanji come possibile sostituto di Matthjjs De Ligt che resta l'obiettivo numero per la difesa dell'altro grande club della Germania, ovvero il Bayern Monaco. Il centrale svizzero del Dortmund viene valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Juve, Cambiaso vicino al prestito al Bologna

La permanenza di Andrea Cambiaso in quel Torino pare destinata a durare pochissimo. L'esterno italiano - arrivato alla Juve dal Genoa dopo aver svolto le visite mediche - sarebbe pronto a diventare un nuovo calciatore del Bologna in prestito secco. In Emilia il classe 2000 che potrebbe aumentare la sua esperienza nel campionato, giocando con maggiore continuità con la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic.

Nel frattempo potrebbe salutare definitivamente Torino durante questa sessione di mercato è Luca Pellegrini. L'esterno ex Cagliari avrebbe vari estimatori in Inghilterra, soprattutto il West Ham che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar partire il terzino italiano, chiuso dalla possibile permanenza di Alex Sandro.

Juve, possibile contratto da quattro milioni per Zaniolo

Sul fronte acquisti, la Juventus continua a spingere per l'arrivo di Nicolò Zaniolo dalla Roma. Stando alle ultime di mercato, i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto un ingaggio da circa quattro milioni di euro per il talentuoso fantasista italiano.

Resta da trovare l'accordo con la Roma che chiede tra i 40-45 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 22. La Vecchia Signora avrebbe offerto un prestito oneroso attorno ai 10 milioni di euro più un obbligo di riscatto attorno ai 30 milioni di euro.