La Juventus è attesa dai primi annunci di rinforzi del Calciomercato estivo. In settimana arriveranno Pogba e Di Maria, che inizieranno la preparazione estiva con la rosa bianconera da lunedì 11 luglio. Potrebbe esserci anche Niccolò Zaniolo, anche se attualmente sembra distante l'intesa fra la Roma e la Juventus per la valutazione di mercato del giocatore. Si lavora però anche alle cessioni, a tal riguardo secondo le ultime notizie di mercato Luca Pellegrini sarebbe vicino al trasferimento al Fulham. Il 23enne potrebbe essere venduto alla società inglese per circa 10 milioni di euro più bonus.

Potrebbe garantire somme evidentemente più importanti la cessione di Matthijs de Ligt, il difensore è vicino alla partenza anche perché non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto da parte della Juventus. Considerando che rappresenta un investimento importante, alla società bianconera sarebbe più vantaggioso cederlo in questo calciomercato estivo. Una partenza che potrebbe garantire almeno 100 milioni di euro, anche se in questo momento le società interessate al giocatore non sarebbero arrivate ad offrire tale somma. Su tutte il Chelsea, che sarebbe disposta a spendere circa 80 milioni di euro. Ancora di meno il Bayern Monaco, che avrebbe offerto 60 milioni di euro più il cartellino del terzino destro francese Pavard.

Possibile offerta da 60 milioni più Pavard del Bayern Monaco per de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco avrebbe offerto circa 60 milioni di euro più il cartellino di Pavard per Matthijs de Ligt. Il terzino francese ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, di conseguenza l'offerta è di circa 80 milioni di euro fra soldi e giocatore.

In questo momento però la Juventus valuta solamente offerte in soldi per il giocatore e non eventuali inserimenti di contropartite tecniche. Il futuro professionale di de Ligt però sembra lontano da Torino proprio perché la Juventus vorrebbe ottimizzare dalla cessione del suo cartellino. Se dovesse arrivare una somma importante dal cartellino del giocatore, la società bianconera potrebbe acquistare due difensori centrali, un giocatore di esperienza ed uno più giovane.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe vendere de Ligt durante il calciomercato estivo. La partenza del giocatore potrebbe agevolare l'arrivo di due difensori centrali. Il preferito sarebbe Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Attualmente però la società campana preferirebbe venderlo in un campionato estero. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Altro difensore che piace è Bremer del Torino, che ha più o meno lo stesso prezzo di mercato del difensore del Napoli.