La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire il futuro professionale di Matthijs de Ligt. Il difensore piace molto al Bayern Monaco, che sarebbe pronto a spendere 60 milioni di euro più bonus per il giocatore. La società bianconera però vorrebbe almeno 90 milioni di euro, una distanza evidente che difficilmente potrà essere diminuita.

Per questo non è da scartare la possibilità di una conferma del giocatore olandese per la stagione 2022-2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nel recente incontro fra Rafaela Pimenta, che cura gli interessi sportivi del giocatore, e la Juventus, le parti avrebbero trovato un'intesa su una possibile conferma di de Ligt.

La società bianconera sarebbe ottimista per il prolungamento contrattuale del giocatore.

Un incontro più specifico a riguardo potrebbe esserci in autunno: le parti potrebbero stabilire anche la possibilità di una cessione di de Ligt a giugno 2023 con diminuzione della clausola rescissoria, attualmente di circa 120 milioni di euro. Intanto il giocatore è impegnato nella preparazione estiva con la rosa bianconera.

Matthijs de Ligt potrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe ottimista in merito a una possibile conferma di Matthijs de Ligt anche nella stagione 2022-2023.

La distanza fra offerta del Bayern Monaco e richieste della società bianconera sembra evidente, di conseguenza non è da scartare la possibilità che in questa sessione rimanga a Torino e che poi in autunno le parti possa rincontrarsi per definire un prolungamento di contratto con la diminuzione della clausola rescissoria, attualmente di circa 120 milioni di euro.

La Juventus potrebbe garantire al giocatore anche la cessione a giugno 2023, anche se molto dipenderà da come si evolveranno le cose nel frattempo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un difensore anche se dovesse rimanere Matthijs de Ligt. D'altronde c'è da sostituire Giorgio Chiellini, che ha rescisso il contratto in scadenza a giugno 2023 e si è trasferito ai Los Angeles Fc.

Serviranno inoltre dei rinforzi anche a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo potrebbero Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Nicolò Zaniolo della Roma. Potrebbe ritornare anche Alvaro Morata, che sarebbe considerato cedibile dall'Atletico Madrid. La società bianconera potrebbe prelevarlo in prestito con un riscatto da pagare in diverse stagioni.