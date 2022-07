La trattativa di Calciomercato tra Juventus e Roma per Nicolò Zaniolo si starebbe complicando: le due società starebbero infatti avendo difficoltà a trovare un accordo. A proposito dei giallorossi José Mourinho, nel frattempo, avrebbe chiesto al presidente Friedkin, di effettuare uno sforzo economico per provare a ingaggiare Paulo Dybala

Calciomercato Juventus, si raffredda la pista Zaniolo

La Juventus e la Roma stanno trattando da giorni per il trasferimento in bianconero di Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore, l'incontro tra l'agente del calciatore e il direttore sportivo della Vecchia Signora Cherubini, aveva fatto intuire che l'operazione potesse essere in un stato avanzato, tuttavia, secondo diverse indiscrezioni delle ultime ore tra le due società ci sarebbe una certa distanza.

Di fatto, la compagine bianconera vorrebbe inserire una contropartita tecnica per acquisire l'attaccante numero 22 giallorosso, in particolare si tratterebbe di Arthur Melo. Oltre al centrocampista brasiliano, la Juve sarebbe disposta ad aggiungere un conguaglio economico da circa 20/25 milioni di euro per pareggiare la domanda della formazione Capitolina.

La Roma, invece, apparirebbe ferma sulla prima richiesta fatta per Zaniolo: una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro cash senza alcuna contropartita che possa abbassare la valutazione del classe '99. Di conseguenza, la situazione si sarebbe improvvistamente arrestata, in quanto entrambe le società paiono poco propense a effettuare un passo indietro.

Calciomercato Roma, Josè Mourinho si sarebbe esposto con Dan Friedkin per il profilo di Paulo Dybala

Poter acquisire Paulo Dybala senza dover pagare il suo cartellino, appare per molti un' occasione d'oro. José Mourinho, sarebbe un estimatore della "Joya" e, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico portoghese si sarebbe mosso in prima persona per convincere il presidente della Roma Dan Friedkin a effettuare uno sforzo economico per provare a ingaggiare l'argentino.

Nel frattempo, la principale squadra che viene da tempo accostata a Dybala, ossia l'Inter, avrebbe deciso di abbandonare la pista per il fantasista sudamericano.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio infatti, i nerazzurri potrebbero ritenersi soddisfatti dell'attuale composizione del reparto offensivo: "L’offerta massima dell’Inter ha toccato i 5 milioni con un bonus a presenze da integrare, una proposta mai veramente accettata dall’entourage di Dybala, convinto di poter guadagnare di più. A Simone Inzaghi va benissimo l’attacco così com’è, Marotta quindi non fa pretattica e dice la verità."