La Juventus in questi ultimi giorni è impegnata su due trattative di mercato importanti. Si lavora alla cessione di Matthijs de Ligt, il difensore non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto con la società bianconera e la sua partenza è una possibilità concreta. Il rischio è che il suo prezzo di mercato nel 2023 diminuisca rispetto ad adesso, anche perché è in scadenza di contratto a giugno 2024. Si è parlato di un suo possibile trasferimento al Chelsea, in questo momento però è il Bayern Monaco la società vicina all'acquisto del giocatore.

La Juventus lo valuta circa 100 milioni di euro, ma potrebbe accettare anche una contropartita tecnica gradita ai bianconeri. Dalla partenza di de Ligt arriveranno soldi per poter rinforzare ulteriormente la rosa bianconera. Potrebbero arrivare almeno due difensori centrali, uno su tutti Koulibaly, ma anche un rinforzo per il settore avanzato. A tal riguardo l'altra trattativa di mercato importante degli ultimi giorni è proprio quella riguardante il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. La società romana vorrebbe circa 50-60 milioni di euro per il suo giocatore. Non avrebbe accettato come contropartite tecniche Arthur Melo e Zakaria. Nelle ultime ore però le notizie di mercato che arrivano da Luca Momblano confermano come la Roma potrebbe valutare come contropartita tecnica Juan Cuadrado.

Il colombiano piace molto a Mourinho, di conseguenza l'offerta della Juventus per Zaniolo potrebbe essere definita sulla base di circa 40 milioni di euro più il cartellino del colombiano.

Possibile offerta da 40 milioni di euro più Cuadrado per Zaniolo

Il colombiano piace a Mourinho, la società bianconera sarebbe pronta a lasciar partire il giocatore anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione. La Juventus non avrebbe gradito il fatto che Cuadrado non abbia accettato il prolungamento di contratto fino a giugno 2024 ad ingaggio minore rispetto a quello attuale.

Il contratto del colombiano è stato prolungato in maniera automatica fino a giugno 2023 avendo disputato almeno 40 match stagionali nella Juventus. A proposito di Zaniolo, avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con la Juventus sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2027

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per sostituire Matthijs de Ligt. Sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera, Kalidou Koulibaly del Napoli e Benoit Badiashile del Monaco. Il preferito sembra essere il difensore della società campana, entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.