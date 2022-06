In questa prima fase estiva di Calciomercato, alla Juventus sono stati accostati diversi nomi di giocatori che possono ricoprire il ruolo di esterno d'attacco. Tra i profili valutati dai bianconeri ci sarebbe anche quello di Nicolò Zaniolo. Il giocatore classe '99 è seguito da diversi anni dalla Juventus.

Nelle scorse ore Zaniolo ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha risposto così a una domanda sulla possibilità di poter diventare l'erede di Paulo Dybala alla Juventus: "È un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, mi alleno e aspetto".

Dunque, Zaniolo non ha escluso di poter prendere l'eredità di Dybala in bianconero, lasciando aperto uno spiraglio. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

La Roma vuole 60 milioni per Zaniolo

Nicolò Zaniolo è nel mirino della Juventus da diversi anni, ma i bianconeri non si sono mai fatti avanti concretamente con la Roma. I bianconeri, però, stanno cercando un esterno d'attacco anche perché il reparto avanzato di Massimiliano Allegri, in questo momento, è formato solo da Moise Kean, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Quest'ultimo, però, è ancora fermo ai box perciò serve qualcuno che inizialmente possa giocare al suo posto.

La Juventus valuta diverse piste e la priorità, al momento, sarebbe Angel Di Maria.

Ma i bianconeri valutano anche altre opzioni, perciò nelle prossime settimane non è da escludere un assalto della dirigenza juventina a Zaniolo [VIDEO]. La Roma, però, per cedere il suo giocatore vorrebbe circa 60 milioni. Al momento questa cifra sembra fuori portata per la Juventus, ma magari con qualche cessione il club potrebbe racimolare un buon gruzzoletto da investire magari su Zaniolo.

Un attacco da rifare

Per la Juventus sarà un'estate di grande lavoro. Infatti, i bianconeri devono praticamente rifare il loro reparto avanzato. Pare infatti molto probabile la partenza di Alvaro Morata. Infatti, la dirigenza juventina non spenderà 35 milioni per riscattare lo spagnolo che dunque tornerà all'Atletico Madrid.

Le due società hanno anche provato a trovare una soluzione differente per permettere a Morata di restare a Torino, ma per ora non è arrivato l'accordo, perciò formalmente lo spagnolo tornerà all'Atletico Madrid e poi si capirà se ci saranno i margini per una nuova trattativa tra la Juventus e i colchoneros. Qualora i bianconeri perdessero definitivamente Morata dovrebbero cercare un suo sostituto.