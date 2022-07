La Juventus, dopo aver annunciato gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba, è al lavoro anche sulle cessioni. L'incontro con il Bayern Monaco è servito a confermare l'interesse della società tedesca per Matthijs de Ligt, ma anche a sottolineare come la società bianconera voglia almeno 90 milioni di euro per il giocatore. Soldi che sarebbero utilizzati per l'acquisto di due difensori centrali, ma anche per un terzino destro ed un centrocampista. Non dipenderà dalla cessione o meno di Matthijs de Ligt l'arrivo di Nicolò Zaniolo, almeno secondo gran parte dei giornalisti sportivi.

Al tal riguardo, le trattative di mercato fra Roma e Juventus sembrano andare avanti. Il centrocampista dovrebbe partire con la squadra romana per il Portogallo, anche se difficilmente sarà schierato. La volontà delle parti sembra quella di definire il trasferimento del giocatore a Torino.

La società romana avrebbe deciso di accettare solo offerte in soldi, senza inserimento di contropartite tecniche. A tal riguardo, secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Nicolò Zaniolo con una modalità di pagamento alla Locatelli o alla Chiesa. Come è noto, la società bianconera definì gli investimenti per i due giocatori, rispettivamente ex Sassuolo e ex Fiorentina, in prestito oneroso con riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con riscatto

La Juventus potrebbe quindi acquistare Nicolò Zaniolo dalla Roma in prestito oneroso a circa 15 milioni di euro con riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, fissato a circa 35 milioni di euro. Una modalità di acquisto che permette alla società bianconera di non appesantire il bilancio societario pagando il suo cartellino in diverse stagioni.

La Juventus acquistò sia Locatelli che Chiesa con questa modalità. Zaniolo avrebbe già raggiunto l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione più bonus, fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire rinforzi anche per la difesa, considerando che, come anticipato ad inizio articolo, Matthijs de Ligt dovrebbe lasciare la società bianconera.

Due i nomi che piacciono, Kalidou Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino. Sul primo ci sarebbe l'interesse anche del Chelsea, nonché la volontà del Napoli di non venderlo alla società bianconera. Per quanto riguarda il brasiliano, l'Inter è la società che da tempo sta lavorando sul suo acquisto. Di conseguenza, potrebbe definirsi una sfida di mercato molto interessante fra le due società che riguarderebbe quindi non solo il calcio giocato.